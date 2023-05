Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że 14 czerwca rozpocznie się nabór wniosków z nowego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Samorządy będą mogły otrzymać pieniądze na inwestycje drogowe.

Do podziału są prawie 2 mld zł. Po pieniądze mogą sięgnąć samorządy z województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz mazowieckiego z wykluczeniem aglomeracji warszawskiej. Wnioski w konkursie mogą składać do 30 sierpnia.

Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze na budowę i przebudowę dróg lokalnych, obwodnic i przejść granicznych.

"Infrastruktura drogowa stanowi nie tylko łącznik między miejscowościami, ale także kluczowy czynnik wpływający na mobilność, rozwój gospodarczy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Odpowiedni standard techniczny dróg przekłada się na bezpieczeństwo i komfort podróży, redukcję kosztów eksploatacji pojazdów oraz korzyści dla środowiska" - powiedział prezes PARP Dariusz Budrowski.

W poprzedniej perspektywie finansowej, pieniądze na inwestycje drogowe pochodziły z Programu Polska Wschodnia. Z dofinansowania skorzystał na przykład Rzeszów, gdzie m.in. rozbudowano dk nr 19 na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta; wybudowano drogę wojewódzką pomiędzy ul. Lubelską a ul. Warszawską o dł. 1 378,91 m, a także nowy odcinek drogi wojewódzkiej Rzeszów-Rzeszów Południe (od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie do węzła Rzeszów-Południe).

W Olsztynie prace prowadzono na odcinku drogi wojewódzkiej nr 660 o długości ponad 2,6 km, od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51). W ramach inwestycji o wartości blisko 65 mln zł, m.in powstało miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych. Dofinansowanie wyniosło ponad 54 mln zł. Rozbudowano także 2,69 km drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od granicy Olsztyna do budowanego w ramach południowej obwodnicy węzła "Jaroty".

Drogi, wiadukty, ścieżki piesze i rowerowe oraz obwodnice miast powstały też w: Białymstoku, Lublinie, czy Kielcach.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ma przyspieszyć rozwój wschodnich województw. Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.