PARP otwiera biuro w Poznaniu

Od czerwca w Poznaniu działalność rozpoczyna oddział Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poznańska siedziba PARP będzie się mieścić na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Autor: PAP

Data: 01-06-2021, 18:55

W Poznaniu działalność rozpoczyna oddział Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. fot. unsplash

Podczas kampanii wyborczej do Sejmu w 2019 roku Jadwiga Emilewicz przedstawiła swoje zobowiązania wyborcze pod nazwą "Piątka dla Poznania". W ramach obietnicy "Poznań stolicą przedsiębiorczości" ówczesna minister rozwoju zobowiązała się do sprowadzenia do stolicy Wielkopolski Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. We wtorek na konferencji prasowej Emilewicz poinformowała, że w Poznaniu trwa właśnie uruchamianie oddziału PARP.

"Politycy podczas kampanii wyborczych składają często wiele obietnic, potem są surowo rozliczani z nich przez mieszkańców, przez swoich wyborców, ale oczywiście także przez dziennikarzy. Trudne są to zadania, łatwo się składa obietnice, trudno się je realizuje" - mówiła.

Dodała jednak, że obietnica sprowadzenia do Poznania części Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "właśnie staje się faktem".

"Od dzisiaj formalnie zaczynają pracę pierwsi pracownicy w poznańskim oddziale PARP. Oficjalne otwarcie planowane jest na 1 lipca tego roku. To ważna informacja z kilku powodów. Po pierwsze realizacja obietnicy wyborczej, po drugie mówiliśmy wielokrotnie, że Polska to nie tylko Warszawa, i że jeśli równomierny rozwój Polski ma stać się faktem, jeżeli mają rozwijać się inne, duże miasta poza Warszawą, ale także inne ośrodki miejskie - to one muszą stać się także siedzibą instytucji publicznych o skali oddziaływania ogólnopolskiej" - zaznaczyła.

Emilewicz wskazała, że "w Poznaniu rozpocznie działalność część PARP, która będzie dotyczyła w czasie po pandemicznym bardzo istotnych elementów działalności gospodarczej. Będzie adresowana do przedsiębiorstw i do przedsiębiorców, którzy znajdują się w kłopotach. To tutaj zostanie umieszczony instrument dotyczący polityki nowej szansy i w szczególności tzw. programu +Early warning+, czyli programu wczesnego ostrzegania".

Jak tłumaczyła, "Early warning" to program, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać poradę prawną, ale także wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych, czy wsparcie w przebranżowieniu, lub zmianie profilu działalności firmy.

Czym będzie się zajmował poznański oddział PARP?

"PARP w Poznaniu oczywiście będzie świadczył usługi dla wszystkich przedsiębiorców, z całym wachlarzem i całą paletą instrumentów wsparcia, którymi PARP będzie dysponować w nowej perspektywie finansowej. Będą to niemałe środki, przypomnijmy, że fragment tego dużego tortu, tych 770 mld wynegocjowanych przez premiera Morawieckiego, znaczącą ich częścią adresowaną do przedsiębiorców będzie dysponowała PARP. Dzięki temu - ten najbardziej przedsiębiorczy region w Polsce (…) w szczególności mali i średni przedsiębiorcy zyskają mocnego, silnego rządowego partnera, jakim będzie oddział PARP" - mówiła.

Emilewicz wskazała, że siedziba oddziału PARP będzie się mieściła na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które - jak przypomniała - powstały 100 lat temu, by służyć polskiej gospodarce, prezentować to, co w niej najlepsze i przyciągać zagranicznych inwestorów do kraju. "Dziś ulokowanie tu PARP jest kontynuacją tej dobrej tradycji" - dodała.

Emilewicz podziękowała na konferencji również wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi oraz ministrowi Grzegorzowi Piechowiakowi, bo - jak mówiła - "nie jest rzeczą oczywistą w administracji, że następcy kontynuują projekty swoich poprzedników".

Polska Agencja Przedsiębiorczości, należąca do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ma za swój cel realizację programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w dzielności gospodarczej.