Biznes i technologie

PARP: w ciągu 5 lat przychody branży gier wzrosły o 250 proc.

Autor: PAP

Data: 19-07-2023, 12:43

W ciągu 5 lat przychody polskiej branży gier wzrosły o 250 proc. do 1 mld 286 mln euro - wynika z raportu "The Game Industry of Poland – report 2023" przygotowanego m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).