PARP wesprze rozwój startupów

Konkurs jest finansowany ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podała, że program jest skierowany do firm zarejestrowanych w województwach podlaskim lub warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, "które pomyślnie zakończyły inkubację w jednej z Platform startowych".

Dodano, że program pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów: usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją.

"Przedsiębiorcy, którzy wcześniej wystartowali z biznesem pod opieką Platform startowych, mogli teraz się starać o nawet 1 mln zł na dalszy rozwój" - mówił, cytowany w komunikacie, zastępca prezesa PARP Mikołaj Różycki.

W jego ocenie, popularność konkursu mimo pandemii jest wysoka.

Z informacji PARP wynika, że w ósmej rundzie konkursu "Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" 25 młodych firm technologicznych złożyło wnioski na ponad 23,3 mln zł. Rekomendację wsparcia od PARP otrzymała ponad połowa z nich. Osiem projektów zarekomendowanych do wsparcia w tej rundzie dotyczy branży IT, a pozostałe: medycyny, ochrony środowiska, fotowoltaiki, ekologii i elektroniki. Rekomendacje dofinansowania otrzymały wnioski z Platform startowych: Wschodniego Akceleratora Biznesu (7), Start in Podkarparckie (2), Startup Heroes (2), Unicorn Hub (1) oraz Idealist (1).

"Na młode innowacyjne firmy, które chcą rozwinąć skrzydła ze wsparciem z programu +Rozwój startupów w Polsce Wschodniej+ czeka jeszcze ponad 200 mln zł. Cały budżet konkursu wynosi 390 mln zł" - poinformowała Agencja. Dodała, że trwa nabór wniosków w ramach 11. rundy konkursu, który zakończy się 30 marca br. Nabór wniosków w ramach ostatniej, 14. rundy konkursu, zakończy się 30 grudnia 2021 r.