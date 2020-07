PARP: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm ponownie wchodzących na rynek

PARP: Co czwarty pracownik nie czuje satysfakcji z pracy (analiza)

Jak zaznaczono w środowym komunikacie, uczestnicy konkursu otrzymają dofinansowanie, "które sprawi, że powrót na rynek będzie łatwiejszy".

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, "którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą". O wsparcie ze środków unijnych mogą się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy "w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego".

Zaznaczono, że do konkursu mogą przystąpić firmy z sektora MŚP ponownie rozpoczynające działalność gospodarczą, "które w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy".

Jak wyjaśniono, przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dofinansowanie na pomoc "w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości"; zmniejszenie braków kadrowych; a także pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz konkurencji czy przeszkolenie już zatrudnionych pracowników.

"Program jest w 100 proc. dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa" - podano.

Do jednego z czterech projektów szkoleniowo-doradczych w ramach konkursu "Nowy start" organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można się zgłaszać do 30 listopada 2022 r.