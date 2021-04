PARP wspiera poziom cyfryzacji polskich firm

Wiele firm w pandemii wprowadziło lub przyśpieszyło działania modernizacyjne, które w innym czasie mogłyby być odkładane na później lub w ogóle nie zostać podjęte. Teraz przedsiębiorcy mają apetyt na coraz większe projekty – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród laureatów konkursu unijnego „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a organizowanego przez PARP. Po zakończeniu realizacji projektu cyfrowego, zgłoszonego we wniosku konkursowym, aż 85 proc. ankietowanych z sektora MŚP planuje dalej go rozwijać. 82 proc. firm wskazało, że projekt przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie. Ponad połowa przedsiębiorstw, po zakończeniu projektu, będzie nadal wzmacniać kompetencje zawodowe w obszarze cyfryzacji swoich pracowników.

Wśród nagrodzonych firm 72 proc. stanowiły mikro, 15 proc. małe, a 13 proc. średnie przedsiębiorstwa. – Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród laureatów konkursu pokazują, że w najbliższej przyszłości firmy będą rozwijać kompetencje w obszarze analityki danych, automatyzacji pracy biurowej, obsługi on-line klientów, uczenia maszynowego czy prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Z informacji PARP wynika, że cztery na pięć firm (82 proc.) wskazało, że realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie, a jedna trzecia laureatów wskazała, że to zapotrzebowanie wzrosło w bardzo wysokim stopniu. Ponad połowa firm (55 proc.) planuje wzmocnić kompetencje cyfrowe pracowników w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Zakres kompetencji, które firmy chcą wzmacniać w kolejnych miesiącach dotyczy głównie twardych umiejętności informatycznych (np.: języki programowania, uczenie maszynowe), ale też szeregu działań nastawionych na lepszą komunikację z klientem i dotarcie od niego (marketing i sprzedaż w social mediach, spotkania on-line z klientami, prezentacje publiczne on-line) oraz działania operacyjne (zabezpieczenie firmy przed cyberatakami, automatyzacja pracy biurowej).

W gronie laureatów konkursu potrzeba cyfryzacji jest powszechna. Większość przedsiębiorców (85 proc.) potwierdziła, że przygotowuje się do realizacji dalszych działań cyfrowych w firmie. Około 10 proc. nie decyduje się na te działania ze względu na brak zasobów, a tylko 5 proc. stwierdziło, że nie ma takiej potrzeby. Nowe projekty cyfrowe mają dotyczyć rozwoju usług, włączenia się w nowe łańcuchy dostaw, rozwijania narzędzi prognozowania popytu, wspierania decyzji zakupowych, budowania własnych centrów danych czy rozwijania obecności na platformach sprzedażowych.