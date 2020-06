PARP wypłaci prawie 327 mln zł z UE dla firm na promocję zagraniczną

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła 6. edycję konkursu „Go to Brand”. Mikro, małe i średnie firmy wybrane do dofinansowania otrzymają łącznie prawie 327 mln zł na promocję swoich marek na rynkach zagranicznych - podano we wtorek w komunikacie.