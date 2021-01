Partnerstwo między Consafe Logistics i Unifaun

Do grona blisko 700 klientów korzystających z Astro WMS® należą zarówno sieci handlowe, firmy z branży e-commerce, czy czołowi producenci z wielu branż, jak i operatorzy 3PL z wymagającymi wysokiej elastyczności magazynami multiklienckimi. Tym, co łączy wszystkich, jest potrzeba wygodnego zarządzania możliwie najwydajniejszymi procesami.

Jedną z kluczowych funkcji magazynu jest zarządzanie strumieniem wychodzącym do klientów. Wiąże się to z potrzebą sprostania wymaganiom różnego typu odbiorców i często oznacza potrzebę współpracy z większą grupą przewoźników o szerokim zakresie metod dostawy. Rosnąca siła konsumentów w sektorze B2C oznacza również, że coraz więcej osób oczekuje różnych opcji płatności, które będą następnie przetwarzane zarówno w magazynie, jak i podczas wysyłki. Tutaj właśnie wkracza Unifaun. Dzięki dobrze rozwiniętej bazie przewoźników z ponad 10 000 usług transportowych, klienci platformy Unifaun mogą wybrać preferowaną metodę dostawy dla swoich zamówień.

Połączenie możliwości Astro WMS® z ogromną siecią przewoźników zintegrowanych na platformie Unifaun pozwala zoptymalizować operacje magazynowe i transport w ramach jednego, zintegrowanego łańcucha.

Większość z naszych klientów ma konkretne potrzeby w obszarze integracji z transportem. Wykorzystanie ustandaryzowanej integracji z platformami typu Unifaun to coś co wzbogaca wachlarz rozwiązań jakie oferujemy, a także usprawnia proces wdrożenia podnosząc zadowolenie naszych klientów – podsumował Grzegorz Prorok, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Consafe Logistics.

Consafe Logistics i Unifaun od dawna współistnieją na tych samych rynkach, ale do tej pory współpracowały w pojedynczych przypadkach, aby sprostać wymaganiom konkretnych klientów. Ściślejsze partnerstwo zostało zainicjowane dopiero teraz gdy Consafe Logistics zaoferował zaawansowaną integrację z Unifaun, co stwarza warunki do szybkiego, prostego i efektywnego kosztowo wdrożenia przez wszystkie firmy chcące skorzystać zarówno z możliwości Astro WMS® jak i Unifaun – podsumował Krzysztof Mytnik, Country Manager Poland |Enterprise Specialist Sales Team Member Unifaun.

Firma Gina Tricot, jako pierwsza skorzysta na nowej integracji. Ze 180 sklepami i rozbudowaną sprzedażą online, Gina Tricot w 100% zarządza procesami magazynowania i wysyłki za pośrednictwem Astro WMS® i Unifaun.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że Consafe Logistics zdecydowało się zbudować integrację z Unifaun i zainicjować z nami głębszą współpracę. Wiemy, że mamy wielu wspólnych klientów zarówno w Skandynawii jak i np. w Polsce, którzy będą teraz mogli korzystać z wydajnego powiązania między naszymi różnymi produktami - podsumowuje Linda Wessman, Head of Partners and Alliances at Unifaun.