Paweł Borys: obniżki stóp procentowych w tym roku są niemal pewne

Autor: PAP

Data: 31-07-2023, 13:42

Obniżki stóp procentowych w tym roku są niemal pewne – ocenił prezes Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Zaznaczył, że rynek wycenia spadek stóp procentowych do 5,5 proc. w ciągu 6 miesięcy i ok. 4,5 proc. do końca 2024 r.