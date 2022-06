Paweł Borys, PFR: ponad połowa Polaków ma więcej kredytów niż majątku

Autor: PAP

Data: 21-06-2022, 08:58

Wiele firm chętniej sięga po dotacje z UE niż po finansowanie z rynku kapitałowego. Ale to może być ostatni okres, kiedy płyną do Polski tak duże i atrakcyjne pieniądze. Jeśli nie zbudujemy rynku kapitałowego, to dostęp do finansowania stanie się trudniejszy - mówi w wywiadzie dla "DGP" prezes PFR Paweł Borys.





Paweł Borys, PFR: Musimy otworzyć głowy na inwestycje /fot. PAP/Tytus Żmijewski

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zauważył, że dochody Polaków wzrosły.

Zmniejsza się także dystans do średniej europejskiej i osiągnęliśmy już 80 proc. średniej siły nabywczej w Unii Europejskiej.

Zdaniem prezesa PFR to może być ostatni okres, kiedy płyną do Polski tak duże i atrakcyjne pieniądze.

"Jak popatrzymy na nasze bogactwo, w tym aktywa finansowe, to nasz majątek jest wielokrotnie niższy. To efekt ery komunizmu i ograniczonej własności prywatnej, a w tym czasie przez ponad 40 lat zachód Europy budował swój kapitał. W latach 90. nie było nas stać na oszczędzanie. Ale teraz według GUS przeciętne gospodarstwo domowe ma pewną stałą nadwyżkę ok. 20- 25 proc. nad bieżącymi wydatkami" - mówił Paweł Borys.

Szef PFR przyznał, że dwadzieścia lat temu budżet przeciętnego gospodarstwa domowego spinał się na zero. "To pozwala w pierwszej kolejności sfinansować wyjazd na wakacje, edukację dzieci, nowy samochód czy wyposażenie mieszkania, ale coraz więcej osób gromadzi też oszczędności długoterminowe" - zaznaczył.

Ponad połowa Polaków ma więcej kredytów niż majątku

Czy potrafimy je inwestować? - "Trzeba mieć świadomość, że ponad połowa Polaków ma więcej kredytów niż majątku". "Ale również ponad połowa Polaków ma już możliwość odkładania. I warto, by działo się to w sposób efektywny. Chodzi nie tylko o depozyty bankowe, które dają bieżącą płynność i bezpieczeństwo, lecz także o to, by polscy emeryci, osoby ubezpieczone, inwestorzy indywidualni mieli dostęp do atrakcyjnych produktów inwestycyjnych, które mogą dawać im długoterminowe stopy zwrotu, a jednocześnie - żeby te oszczędności trafiły do polskich przedsiębiorstw jako kapitał i napędzały postęp technologiczny, dawały możliwość doinwestowania" - powiedział.

Zdaniem szefa PFR "rola rynku kapitałowego jest bardzo duża, a takiej percepcji nie ma w tej chwili, staramy się ją budować, chociażby przez takie programy jak pracownicze plany kapitałowe". "Myślę, że jest to proces na wiele lat" - dodał.

Jego zdaniem rynek kapitałowy jest mechanizmem, który zapewnia efektywność inwestycji. "Bogactwo bierze się z tego, że kapitał jest efektywnie inwestowany, a produktywność gospodarki się poprawia. Jeżeli mamy mało kapitału, to tym bardziej powinniśmy dbać o jego efektywne wykorzystanie. Mechanizm alokacji kapitału powinien działać tak, że pieniądze płyną do bardziej produktywnych sektorów, firm i przez to mamy postęp" - podkreślił.

"Przez ostatnie dwie dekady, od momentu wejścia do UE, mamy spory napływ środków unijnych i to trochę jest konkurencja dla rynku kapitałowego". "Zwłaszcza że wiele firm najchętniej chciałoby uzyskać dotacje. Jest ich sporo i będzie sporo przez najbliższe trzy-cztery lata.

Paweł Borys wskazuje, że to może być ostatni okres, kiedy płyną do Polski tak duże i atrakcyjne pieniądze. I jeśli w tym czasie nie zbudujemy rynku kapitałowego, wysokiego poziomu oszczędności krajowych, kapitału długoterminowego, to może już w drugiej połowie najbliższej dekady będzie się trudniej rozwijać, bo dostęp do kapitału będzie trudniejszy.