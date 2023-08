Kolejne media poza polskim wpływem; kto je posiada, ten dyktuje przekaz - napisał w mediach społecznościowych lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, odnosząc się m.in. do tego, że spółka Pluralis przejęła większościowy pakiet akcji Gremi Media, wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet".

"+Rzepa+ wykupiona przez Sorosa. Wcześniej TVN wykupiony przez Zaslava. Kolejne media poza polskim wpływem - bo kto je posiada, ten dyktuje przekaz. A przekaz można zmanipulować tak, że działa jak narkotyk ogłupiający Lud z zyskiem dla dilera" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych Paweł Kukiz.

"Należąca do miliardera George'a Sorosa spółka Pluralis przejęła większościowy pakiet akcji Gremi Media, wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet". To oznacza, że Pluralis przejmuje kontrolę nad Gremi Media" - powiedział PAP redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota.

"Firma KCI należąca do Grzegorza Hajdarowicza nie jest już największym akcjonariuszem Gremi Media, wydawcy m.in. +Rzeczpospolitej+ i +Parkietu+. Kontrolny pakiet akcji kupiła od niej holenderska spółka Pluralis, która pierwszy raz zainwestowała w wydawcę półtora roku temu. W komunikacie giełdowym KCI podano, że spółka w czwartek sprzedała Pluralis 240,4 tys. akcji Gremi Media z serii uprzywilejowanych co do głosu na walnym zgromadzeniu. Stanowią one 13,4 proc. kapitału i 20,4 proc. głosów na walnym. W efekcie Pluralis ma 931,7 tys. walorów Gremi Media, stanowiących 52 proc. kapitału i 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, wobec odpowiednio 38,6 kapitału i głosów poprzednio" - poinformował portal Wirtualne Media.

"To oznacza, że Pluralis przejmuje kontrolę nad Gremi Media i będzie mógł w pełni podejmować decyzje dotyczące kwestii zarządu czy kierowania redakcją. W związku z tym, że przejął spółkę w celu rozbudowy, a nie likwidacji ani zniszczenia, mam nadzieję, że pozostanie w niej wszystko, co wartościowe i spółka będzie się nadal rozwijać" - przekazał PAP Chrabota. "Nie mam problemów ze współpracą z Pluralisem. Jest to profesjonalna spółka, która w żadnej mierze nie ingeruje w kwestie merytoryczne, ale zajmuje się kwestiami czysto biznesowymi. Zespół jest gotowy, aby się rozwijać" - dodał.

Prócz "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" Gremi Media wydaje także katowicki "Sport", miesięcznik "Uważam Rze Historia" i jest większościowym akcjonariuszem e-Kiosku.

Spółka Pluralis B.V. należy do funduszu Media Development Investment Fund (MDIF), belgijskiej firmy medialnej Mediahuis oraz King Baudouin Foundation. "Media Development Investment Fund jest wspierany finansowo przez miliardera George'a Sorosa" - informują Wirtualnemedia. Akcjonariuszem jest Soros Economic Development Fund.

Holding Grzegorza Hajdarowicza był właścicielem "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" od 2011 r.