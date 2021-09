Pawiński na EEC 2021: Ekologia ma sens wtedy, kiedy się opłaca

- Wszyscy stawiamy sobie zielone cele. Uważam, że są one w rozsądny sposób realizowane wtedy, kiedy staje się to po części biznesem firmy – mówił Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice podczas debaty "Obywatel i konsument w czasach nowej normalności", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice o ekologii firm w Polsce; fot. mat.pras.

- Dylemat deklaracji konsumentów vs. ich zachowania znany jest od dawna. Częściej deklarujemy jacy chcielibyśmy być, niż to jacy jesteśmy. Makaron Lubella wprowadziliśmy z jajami z wolnego obiegu w końcówce 2020 r. Deklaracyjnie zostało to przyjęte świetnie. I chyba po raz pierwszy okazało się, że pokryło się to z wyborami konsumentów, którzy okazali się być gotowi zapłacić więcej za tę zmianę – tłumaczył Krzysztof Pawiński.

Greenwashing a realne działania ekologiczne

- Jak firma odpowiedzialna społecznie ma rzetelnie postępować w kwestii deklaracji ekologicznych i zobowiązań, które na siebie bierze? Mamy do czynienia z motywacją, którą skłania nas do lekkich i recyklingowalnych opakowań. Jednak z drugiej strony, e-commerce, który mocno zwiększył konsumpcję opakowań, marnuje ten powszechny wysiłek producentów – mówił Pawiński.

Jego zdaniem, wszyscy stawiamy sobie zielone cele. Prezes Maspeksu uważa, że są one w rozsądny sposób realizowane wtedy, kiedy staje się to po części biznesem firmy.

- Wierzę w to, że każda firma pracuje nad tym, żeby opakowania były lżejsze, bo to się opłaca. Wierzę, że przedsiębiorstwa chcą też zredukować zużycie energii. I tylko tak złożone motywacje z konkretnymi działaniami proekologicznymi, dla mnie są rzetelne i trwałe – podsumował Krzysztof Pawiński.