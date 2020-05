Pawiński na EEC Online: powinniśmy być obrońcami swobód związanych z wolnym rynkiem UE (wideo)

- Branża spożywcza była odporna na klasyczne kryzysy, które znaliśmy do tej pory. Jednak pandemia Covid-19 nie jest klasycznym i cyklicznym finansowym kryzysem. Mamy do czynienia ze zdarzeniem społecznym, który odciska już bardzo głęboki ślad na gospodarce. Relacja zwrotna jest odwrotna do tego co obserwowaliśmy wcześniej. Nie mam więc w sobie tej pewności, że branża spożywcza będzie tą, która nie ucierpi w skutek pandemii. Na pewno zostanie dotknięta, choć być może stopień tego okaleczenia będzie inny niż w przypadku innych uczestników rynku. Sklepy spożywcze cały czas były czynne - z ograniczeniami, z ograniczoną przepustowością, ale to nie było to, co dotknęło inne branże, które nie mogły sprzedawać swoich produktów – komentuje Krzysztof Pawiński, który jest gościem EEC Online.

Branża spożywcza wydaje się być strategiczną w kontekście pandemii. - Proszę sobie wyobrazić jak wyglądałaby nasza rzeczywistość gdybyśmy - jako branża spożywcza - nie mogli zapełnić sklepowych półek? - mówi Pawiński. - Bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju nie jest w żaden sposób zagrożone - dodaje.

Zdaniem Krzysztofa Pawińskiego, na sytuację firm z branży spożywczej wpłynie także przestój w turystyce i HoReCa.

- HoReCa i vending nie są dominującymi kanałami sprzedaży dla naszej branży, ale są istotne. Ich zamknięcie jest bolesnym ciosem, ponieważ nie ma pomysłu na to jak ten utracony rynek “odrobić”. Hotele, restauracje i wszystko co jest związane z ludzką mobilnością i podróżowaniem cierpią nieporównywalnie bardziej niż branża spożywcza - komentuje.

Wyzwaniem branży spożywczej na 2020 rok jest nie tylko pandemia koronawirusa, ale także susza, która wpłynie na wzrost cen żywności.

- Mamy do czynienia z bardzo dużym ryzykiem skokowych wzrostów cen żywności - i to nie wynikających z jej niedoborów, ale ze zmniejszonej podaży surowców. Już teraz obserwuje się zmiany cenowe na rynku owoców i warzyw. To pokazuje, że oczekiwania dotyczące tegorocznych zbiorów nie są optymistyczne. Do tej pory ten rynek był bardziej zależny od punktowych zdarzeń klimatycznych, takich jak przymrozki. Natomiast zagrożenie suszy i nowe, nieznane dotąd zagrożenie dostępności pracowników sezonowych może totalnie zmienić sytuację cenową na rynku owoców, warzyw ale też i zbóż i innych podstawowych upraw – podkreśla prezes Maspeksu.