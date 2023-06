Do pracy na lotnisku w Radomiu przygotowana jest 15-osobowa obsada wieży, zgodnie z zapotrzebowaniem na operacje lotnicze ustalonym dla lotniska na 2023 r. – poinformowała we wtorek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Nawiązując do publikacji prasowych, dotyczących obsady wieży kontroli lotów w Radomiu, informujemy, że do pracy na tym lotnisku przygotowana jest 15-osobowa obsada wieży, zgodnie z zapotrzebowaniem na operacje lotnicze ustalonym dla lotniska na 2023 rok. Całkowicie nieprawdziwa jest teza, formułowana przez niektóre media, jakoby Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obsługiwała radomskie lotnisko +na żądanie+" - podała we wtorek PAŻP w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Agencja wyjaśniła, że tylko na lotniskach, które są obsługiwane 24 godziny na dobę cywilna kontrola ruchu lotniczego jest zapewniana przez całą dobę. W przypadku innych lotnisk godziny pracy kontrolerów są ustalane z zarządcą portu lotniczego na dany sezon, na podstawie planowanego z wyprzedzeniem rozkładu lotów. PAŻP stwierdziła, że zapewnianie służby bez planowanych operacji byłoby niegospodarnością.

"Godziny pracy kontrolerów publikowane są w tzw. AIP, czyli urzędowym zbiorze informacji lotniczych i są one każdorazowo aktualizowane poprzez tzw. NOTAM-y - depesze PAŻP, zawierające informacje dla linii lotniczych i ich załóg, m.in. na temat urządzeń lotniczych, służb oraz procedur. PAŻP elastycznie dostosowuje się do oczekiwań portów lotniczych oraz przewoźników" - podano w komunikacie.

PAŻP dodała, że na lotnisku w Radomiu służbę pełnią wojskowi kontrolerzy lotów, którzy zapewniają obsługę także cywilnych niekomercyjnych lotów poza godzinami pracy cywilnych kontrolerów.

Uroczyste otwarcie Lotniska Warszawa-Radom odbyło się 27 kwietnia 2023 r. Tego samego dnia w Radomiu wylądował pierwszy samolot rejsowy; był to lot z Paryża. Dzień później pasażerowie odlecieli do stolic Włoch i Francji.

Obecnie loty z radomskiego portu lotniczego oferuje sześć biur podróży. Z Radomia można polecieć do Rzymu, Paryża, Tirany i Prewezy, Warny i Antalyi.

Zgodnie z zapowiedziami spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) w szczycie sezonu z lotniska w Radomiu wykonywanych będzie 38 operacji tygodniowo, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie.

PAŻP m.in. odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.