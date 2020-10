PE debatuje nad reformą polityki rolnej; europosłowie wzywają do zielonych rozwiązań

"Jestem przekonany, że tworzymy reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej przyjaznym dla środowiska, klimatu, dobrostanu zwierząt, ale również reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej odpornym na kryzysy" - mówił podczas dyskusji w PE unijny komisarz ds. rolnych Janusz Wojciechowski.

Jak zaznaczył, chciałby, aby wprowadzane zmiany wzmocniły bezpieczeństwo ekonomiczne europejskich rolników i zapewniły bezpieczeństwo żywnościowe obywatelom państw członkowskich obecnie i w przyszłości.

Europoseł Europejskiej Partii Ludowej Peter Jahr apelował, by deputowani poparli kompromisowe rozwiązania, m.in. przeznaczenie 30 proc. środków na działania ekologiczne i 25 proc. na działania łagodzące skutki zmian klimatycznych. Zwrócił uwagę, że ważne jest też zapewnienie możliwości przesuwania środków pomiędzy dwoma filarami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

"Mamy naprawdę dobry zestaw propozycji, teraz trzeba, żeby cały model wspólnej gospodarki rzeczywiście został przekształcony w model ukierunkowany na wyniki, dający elastyczność państwom członkowskim" - przekonywał Jahr.

Jak zaznaczył, dyskusje PE na temat kształtu WPR trwają od ponad dwóch lat, dlatego nadszedł najwyższy czas, żeby je zakończyć i przełożyć modele na działania praktyczne.

Ulrike Mueller z frakcji Odnowić Europę podkreślała, że miliony rolników europejskich potrzebują pewności w sprawie rozwiązań, jakie będą wprowadzone. "8,5 mln gospodarstw w Europie ma powierzchnię mniejszą niż 17 hektarów i to właśnie ci mniejsi rolnicy dbają o to, byśmy mieli co jeść każdego dnia. Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii koronawirusa, społeczeństwa szczególnie w bogatych państwach po raz pierwszy musiały się zastanowić nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw żywności" - zwróciła uwagę.

Niemiecka polityk zaznaczyła, że ludzie w regionach najlepiej wiedzą, jak mają wyglądać plany strategiczne dotyczące rolnictwa. Dlatego - argumentowała - nowe rozwiązania powinny zakładać więcej elastyczności dla państw członkowskich, a także zniesienie zasady jednego rozwiązania dla wszystkich.

Również szefowa frakcji Socjalistów i Demokratów w PE Iratxe Garcia Perez przypominała, że w marcu przez pandemię Europa się zatrzymała, ale dzięki pracy rolników UE miała zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe.

"To był bardzo ważny moment, by docenić wagę polityki rolnej. Cel, jaki chcemy osiągnąć, jest jasny: chcemy, żeby WPR była bardziej przyjazna, zrównoważona pod względem społecznym, równocześnie gwarantując bezpieczeństwo, abyśmy nie byli uzależnieni od produkcji żywności poza UE" - mówiła Hiszpanka.