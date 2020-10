PE przegłosował kompromis w sprawie WPR

Mimo, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się więcej głosowań, pozytywne przyjęcie wniosków koalicji w sprawie WPR przez większość prawodawców UE jest znaczącym krokiem w kierunku przyjęcia przez Parlament jednolitego stanowiska negocjacyjnego w celu podjęcia rozmów z innymi instytucjami UE.



166 posłów do PE poparło poprawkę mającą na celu skuteczne odrzucenie głównego elementu reformy WPR, który został opracowany przez parlamentarzystę z EPP Petera Jahra. Jednak rebelię tę łatwo było pokonać - 503 posłów do PE ją stłumiło. Propozycje trzech grup zostały ostro skrytykowane przez eurodeputowanych z Partii Zielonych, lewicowego GUE, niektórych socjalistycznych eurodeputowanych, a nawet komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego - wszyscy oni wyrażali obawy, że kompromisowe poprawki osłabią zielone serce WPR.



Niedawno przyjęta przez koalicję umowa idzie dalej w kierunku ochrony środowiska niż propozycja Komisji dotycząca WPR w 2018 r., wyodrębniając 30 proc. płatności bezpośrednich na eko-programy i 35 proc. na zielone wydatki ze środków na rozwój obszarów wiejskich.



Proponuje się jednak, aby 40 procent dotacji dla terenów górskich i innych terenów odpornych zaliczyć na poczet zobowiązań ekologicznych, co jest sztuczką rachunkową, której Komisja zobowiązała się zaprzestać. W kompromisowym tekście stwierdza się również, że rolnicy powinni 10 % gruntów odłogować - ale stosuje się ten warunek tylko do gruntów wykorzystywanych do uprawy roślin i użytków zielonych, a nie do wszystkich rodzajów gruntów rolnych.

Rzecznik EPL w komisji rolnictwa Herbert Dorfmann okrzyknął głosowanie na Twitterze "wspaniałym wynikiem".

Greenpeace powiedział, że głosy były "wyrokiem śmierci dla małych gospodarstw rolnych i przyrody".