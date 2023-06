W pierwszym kwartale 2024 r. Bank Pekao we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT udostępni klientom dodatkową możliwość zbierania mil w programie Miles & More - zakłada umowa o współpracy podpisana między spółkami, o czym firmy poinformowały w piątek.

Jak podano we wspólnej informacji prasowej, dzięki podpisanej umowie klienci Pekao, poza milami za przeloty, będą mogli gromadzić mile także za transakcje wybranymi kartami banku, bez względu na to, gdzie będą one dokonywane.

Z programu Miles & More korzysta 36 mln użytkowników na świecie. Mile gromadzi się latając LOT-em i innymi liniami partnerskimi sojuszu Star Alliance oraz korzystając z usług partnerów programu. Mile mogą być wymieniane między innymi na bilety lotnicze czy pobyty w hotelach.

Bank Pekao jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce; obsługuje ponad 6,4 mln klientów i co drugą korporację.

Natomiast PLL LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. LOT w ubiegłym roku przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.