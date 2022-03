Pekao: kolejna runda rozmów pokojowych. Jak zareagowały rynki?

Odbywająca się 29 marca w Stambule kolejna runda rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą przyniosła pewne sygnały, które zostały odebrane pozytywnie przez rynki - informują ekonomiści Banku Pekao SA.

Autor: oprac. OW

Data: 30-03-2022, 09:40

Pekao: kolejna runda rozmów pokojowych. Jak zareagowały rynki? Fot. shutterstock

Wyczekiwana przez rynki deeskalacja na Ukrainie?

- Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Rosji i Ukrainy, rozmowy były konstruktywne i stanowiska stron się zbliżyły. Największy efekt rynkowy wywarła informacja o „znaczącym ograniczeniu rosyjskiej aktywności wojskowej" w rejonie Kijowa i Czernihowa. Doprecyzowano później, że nie jest to tożsame z zawieszeniem broni. Nie oznacza to końca działań wojennych na terenie całej Ukrainy, ale jest to pierwszy tego rodzaju sygnał od początku wybuchu wojny - informują ekonomiści z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao SA.

- Ukraina z kolei proponuje neutralność (członkostwo w NATO nie, w UE tak) i system międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa, których naruszenie skutkowałoby m.in. zakazem lotów nad Ukrainą i dostawami broni. Status Donbasu miałby zostać ustalony osobiście przez prezydentów obydwu krajów - dodają.

Spadły ceny surowców, m.in. pszenicy

- Rynki zareagowały pozytywnie na tę informację: spadły ceny surowców, których podaż była lub mogła być zaburzona przez działania wojenne i sankcje (ropa naftowa, aluminium, pszenica, etc.); wzrósł apetyt na ryzyko i wyceny ryzykownych aktywów; kurs dolara zanurkował, co wywindowało EUR-USD w górę. Dla rynku krajowego był to duży oddech – rentowności obligacji spadły, złoty umocnił się znacząco w stosunku do głównych walut - tłumaczą ekonomiści.

Dodają, że rynki zinterpretowały wyniki rozmów pokojowych z 29 marca jako pierwsze oficjalne ustępstwo ze strony Rosji i – tym samym – zapowiedź dalszych ustępstw oraz doprowadzenia procesu pokojowego do końca. Oczywiście, zdejmuje to część ryzyk obecnych w dotychczasowych wycenach rynkowych – w szczególności, spada prawdopodobieństwo embarga na rosyjskie surowce i tym samym recesji w Europie.

- Dalszy przebieg procesu pokojowego musi być monitorowany – widzieliśmy już w ostatnich miesiącach kilka przypadków płonnej nadziei, w szczególności, rynki były przez długi czas w błędzie co do samej wojny. Ponadto, istnieje wciąż potencjał do eskalacji w innych częściach kraju - tam, gdzie wg wcześniejszych zapowiedzi wojska rosyjskie miały koncentrować działania. Oznacza to, że ruch z 29 marca prawdopodobnie nie jest początkiem płynnego powrotu do wycen sprzed wojny - podsumowują ekonomiści Banku Pekao SA.