Na koniec 2023 r. inflacja obniży się do ok. 6,5 proc. Jednak okres łatwej dezinflacji powoli kończy się, a jej tempo wyraźnie obniży się w 2024 r. – stwierdził ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski w komentarzu do danych GUS.

W piątek GUS opublikował dane o inflacji we wrześniu. Odczyt był zgodny z szybkim szacunkiem - inflacja w minionym miesiącu obniżyła się do 8,2 proc. z 10,1 proc. w sierpniu. W ujęciu miesięcznym inflacja spadła we wrześniu o 0,4 proc.

"Szczegółowe dane, jakie dziś dostarczył GUS, rozwiały wiele wątpliwości, które analitycy mieli po wstępnym odczycie. Przypomnijmy, że wstępny szacunek lekko zaskoczył ekonomistów niższą figurą, a głównym powodem tej niespodzianki była inflacja bazowa. Biorąc pod uwagę dzisiejsze dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii we wrześniu kontynuowała swój spadkowy trend obniżając się do 8,4 proc. r/r. Co jednak ciekawsze, ceny bazowe wobec ubiegłego miesiąca obniżyły się o 0,1 proc., co jest pierwszym spadkiem w takim ujęciu od ponad trzech lat" - stwierdził ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski w komentarzu do danych GUS.

Zastrzegł jednak, że na ten spadek duży wpływ na ten niższy odczyt miały czynniki regulowane oraz jednorazowe. Wskazał, że wprowadzenie darmowych leków dla seniorów 65+ oraz osób poniżej 18. roku życia przełożyło się na spadek cen wyrobów farmaceutycznych o 5,3 proc. Ciepły wrzesień wyhamował sezonowe wzrosty cen nowych kolekcji jesiennych w kategorii "odzież i obuwie", spadły także ceny opłat radiowo-telewizyjnych.

"Według naszych szacunków, gdyby nie powyższe jednorazowe zmiany, inflacja bazowa byłaby wyższa o 0,4 pkt. proc., a cały wskaźnik inflacji CPI o 0,2 pkt. proc." - stwierdził ekonomista Banku Pekao. "W przypadku czynników niebazowych wiele już wiedzieliśmy ze wstępnego odczytu. Czwarty miesiąc z rzędu spadały ceny żywności (-0,4 proc. m/m we wrześniu) i okazało się to nie tylko zasługą sezonowych spadków cen owoców (-1 proc. m/m) i warzyw (-0,7 proc. m/m). We wrześniu spadły także ceny większości towarów spożywczych, m. in. cukru (-2,8 proc. m/m), masła (-1,4 proc.), jaj (-1 proc.), mięsa (-0,8 proc.), mleka (-0,6 proc.) czy mąki (-0,1 proc.)" - dodał.

Wskazał, że w porównaniu do września ubiegłego roku ceny żywności były wyższe o 10,1 proc., choć inflacja żywnościowa w ujęciu rok do roku będzie w kolejnych miesiącach nadal spadać i już w październiku osiągnie poziom wyraźnie jednocyfrowy.

"W tle jest jeszcze kwestia powrotu do wyższych stawek VAT na żywność (do 5 proc. z obecnych 0 proc.) w ramach wygaszania wprowadzanej na początku 2022 r. Tarczy Antyinflacyjnej. Przełożyłoby się to w sposób natychmiastowy na wzrost cen żywności oraz przyspieszenie inflacji CPI o około 0,8 pkt. proc." - stwierdził Łuczkowski.

Wskazał, że w stosunku do ubiegłego miesiąca spadły również ceny paliw, o 3,1 proc. m/m. Z kolei ceny nośników energii spadły o 0,7 proc., co jest głównie konsekwencją wprowadzenia wyższego limitu zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną dla gospodarstw domowych. Według GUS cena energii elektrycznej z tego powodu spadła o 2,3 proc. m/m. Dodał, że stopniowo kończy się prawie roczny, spadkowy trend cen węgla (we wrześniu cena opału już 0 proc. m/m).

Łuczkowski ocenił, że wraz ze zbliżaniem się do końcówki roku, ceny węgla wzrosną przy większym popycie, ale skala tych wzrostów będzie wyraźnie niższa niż w roku ubiegłym.

"Obecna dezinflacja jest szczególnie zasługą towarów, które korzystają ze spadków cen surowców przemysłowych, energetycznych oraz wysokiej bazy odniesienia z roku ubiegłego. Według naszych prognoz na koniec 2023 r. inflacja obniży się do ok. 6,5 proc. r/r. Jednakże, okres łatwej dezinflacji powoli kończy się, a jej tempo wyraźnie obniży się w 2024 r., choć jeszcze mamy tutaj dużo niepewności, głównie za sprawą cen administrowanych (m. in. VAT na żywność, taryfy energetyczne)" - wskazał Kamil Łuczkowski.