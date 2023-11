Przez pierwsze trzy miesiące funkcjonowania rządowego programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." podpisano ponad 7 tys. umów na 2,8 mld zł, co dało ponad 40-proc. udział w sektorze bankowym - poinformował w środę Pekao SA.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

Bank w raporcie poinformował, że rządowe programy wsparcia kredytobiorców, w tym wakacje kredytowe i "Bezpieczny kredyt 2 proc." są "istotnym czynnikiem wpływającym na zysk Grupy". Jak przekazano, koszt wakacji kredytowych dla banku wynosi według wewnętrznych szacunków 1,8 mld zł - łącznie za lata 2022-2023.

Pekao SA wskazał, że rządowy "Bezpieczny kredyt 2 proc." nie stanowi kosztu dla banku. Jak podkreślono, z danych z 1 sierpnia br. bank miał 60-proc. udział w rynku tego kredytu

W raporcie przekazano, że w pierwszym tygodniu obowiązywania programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc."(od lipca br.) Pekao SA pozyskał 1,5 tys. wniosków i podpisał pierwsze umowy z klientami. "W ciągu pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania programu podpisaliśmy ponad 7 tys. umów o Bezpieczny kredyt 2 proc., na kwotę 2,8 mld zł, co pozwoliło osiągnąć ponad 40 proc. udział w sektorze bankowym" - poinformowano.

Dodano, że "duża liczba pozyskiwanych wniosków (3-krotnie więcej niż przed wprowadzeniem tego programu) stanowi potencjał do utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży kredytów mieszkaniowych w kolejnych miesiącach".

Jak wskazał bank, w III kwartale br. sprzedaż kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 3,55 mld zł, czyli 7-krotnie więcej wobec III kw. 2022 roku. "We wrześniu osiągnęliśmy rekordowy wolumen sprzedaży na poziomie ponad 1,7 mld zł. W sierpniu i wrześniu 2023 roku udział rynkowy w wolumenie sprzedaży Banku był powyżej 26 proc. Od początku roku sprzedaż wyniosła 5,53 mld zł, co stanowi wzrost o +82,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i osiągnęła wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu do całego sektora bankowego" - zaznaczył.