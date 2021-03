Pekao: środki z KPO będą mieć kluczowe znaczenie dla dynamiki PKB

Minister Gowin: KPO to plan odbudowy i przebudowy

Ekonomiści Pekao zwrócili uwagę w poniedziałkowym raporcie na rozpoczęte przez rząd konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO). "Rozpisanie działań i wiązek projektów to pierwszy krok do operacjonalizacji wykorzystania środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Środki te będą miały kluczowe znaczenie dla dynamiki PKB począwszy od 2022 roku" - ocenili.

W informacji przypomniano, że KPO to dokument związany z Funduszem Odbudowy, który z kolei jest unijnym wsparciem dla państw członkowskich, mającym przyspieszyć wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. "Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu. Środki z tego funduszu to jednak niejedyne wsparcie, jakie w najbliższych latach otrzyma z UE polska gospodarka" - zauważono.

W przygotowanym zestawieniu obejmującym wsparcie do 2026 r. wskazano na: 23,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy, 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy, 72,2 mld euro na politykę spójności, 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji, 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników, 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, ok. 2 mld euro na wsparcie w ramach instrumentu na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID.

Wskazano, że zdefiniowane filary "odbudowy" sugerują, iż poza odbudową, czy nadrobieniem utraconego przez pandemię wzrostu gospodarczego bardzo silny akcent postawiony będzie na modernizację i transformację strukturalną gospodarki (digitalizacja, elektromobilność, zielona energia) i kwestie spójności społecznej. Dwa z filarów wiążą się bezpośrednio z doświadczeniami pandemii (przyspieszenie digitalizacji i przebudowa systemu ochrony zdrowia), pozostałe dotykają trendów, co do których istniała obawa, że zostaną przez pandemię wyhamowane. Technicznie, te pięć komponentów KPO przełoży się na realizację 6 filarów unijnej "Odbudowy i zwiększania odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF)".

Według ekonomistów Pekao szczególną uwagę zwraca fakt, że największa część z funduszy wykorzystanych przez Polskę przeznaczona zostanie na transformację energetyczną (38 proc. wydatków z FO). W to wpiszą się wydatki na program Czyste Powietrze, energooszczędność, farmy wiatrowe czy też rozbudowę sieci przesyłowych. 3 mld euro przewidziane na transformację cyfrową obejmie m.in. pokrycie kraju kompletną siecią szerokopasmowego internetu (1,4 mld euro) oraz cyfryzację administracji publicznej (460 mln euro), projekty edukacyjne (550 mln euro) i kwestie związane z cyberbezpieczeństwem (440 mln euro).