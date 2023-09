Umowa projektowa dla elektrowni jądrowej przewiduje od samego początku udział pracowników Polskich Elektrowni Jądrowych w zespołach projektowych - poinformowała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

W środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel kontrakt na usługi projektowe ESC (Engineering Service Contract) dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która w technologii Westinghouse ma powstać na Pomorzu. Kontrakt przewiduje m.in. zaprojektowanie głównych komponentów elektrowni jądrowej: wyspy jądrowej, wyspy turbinowej oraz instalacji towarzyszących.

Czas trwania umowy to 18 miesięcy, na jej mocy ma powstać ponad 400 raportów i opracowań, przewidywany nakład pracy to 2 mln roboczogodzin. Umowa przewiduje też zaprojektowanie łańcuchów dostaw, wsparcie procesu inwestycyjnego, przygotowanie dokumentacji dla pozwolenia na budowę.

Jak podkreśliła pełnomocnik Łukaszewska-Trzeciakowska, na każdy z 400 raportów, jakie obejmuje umowa, są wyznaczone budżety. Dla każdego konkretnego elementu jest wyliczony nakład pracy liczby, przewidziane jest raportowanie na bieżąco o postępach i procedury, określające, w jakim momencie ewentualnie należy podjąć procedury sanacyjne.

W jej ocenie, bardzo ważne jest przewidziany w kontrakcie udział przedstawicieli strony polskiej w pracach zespołów projektowych po to, aby nabrać niezbędnych doświadczeń i wiedzy. Pracownicy PEJ w całym procesie projektowania mają brać udział od pierwszego dnia - zaznaczyła.

Pełnomocnik wyjaśniła w rozmowie z dziennikarzami, że finalnym produktem całej umowy będzie projekt elektrowni, który jednak będzie potem uszczegóławiany. Np. będzie go trzeba dostosować do wyboru konkretnego turbozespołu, ponieważ w projekcie nie będzie wskazanego konkretnego modelu. Będzie za to przygotowany proces zakupowy, precyzyjna procedura przewidująca również udział w całym procesie polskich podwykonawców - zaznaczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

W grudniu 2021 r. należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków. Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa rozpocznie się w 2026 r., a pierwszy blok o mocy elektrycznej 1250 MW brutto zostanie uruchomiony w 2033 r. W lipcu br. pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oszacowała wartość inwestycji realizowanych w związku z budową elektrowni jądrowej na Pomorzu na ponad 100 mld zł.

W lipcu br. PEJ uzyskała wydaną przez MKiŚ decyzję zasadniczą dotyczącą budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu, potwierdzającą, że inwestycja spółki jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką energetyczną, a także ogólną opinią potwierdzającą poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa przekazaną przez Państwową Agencję Atomistyki.

22 września br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opublikował decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Decyzja określa m.in. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Nakłada też obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.