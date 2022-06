Pentagon: Putin wciąż chce przejąć całą Ukrainę

Autor: PAP (op. AT)

Data: 14-06-2022, 18:51

Wciąż myślę, że Putin ma plany co do zajęcia znaczącej części Ukrainy, jeśli nie całego kraju - powiedział podsekretarz ds. politycznych w ministerstwie obrony USA Colin Kahl.

Prezydent Rosji Władimir Putin wciąż ma ambicje zająć znaczącą część Ukrainy, jeśli nie cały kraj, ale nie uda mu się zrealizować tych celów - powiedział we wtorek podsekretarz ds. politycznych w ministerstwie obrony USA Colin Kahl. fot. PAP/EPA

Putin wciąż chce przejąć całą Ukrainę

Kahl odniósł się w ten sposób podczas konferencji think tanku Center for the New American Security (CNAS) m.in. do niedawnych słów Putina o "odzyskiwaniu" rosyjskich ziem i porównaniu wojny na Ukrainie do podbojów cara Piotra I.

"On trochę powiedział głośno to, o czym mówi się cicho, jeśli chodzi o jego imperialne ambicje" - skomentował przedstawiciel Pentagonu. "Wciąż myślę, że on ma plany co do (zajęcia) znaczącej części Ukrainy, jeśli nie całego kraju" - dodał, zaznaczając, że nie sądzi, by Putin mógł osiągnąć ten cel.

Jak wygląda dziś sytuacja w Ukrainie?

Kahl stwierdził, że zarówno Ukraina, jak i Rosja ponoszą obecnie duże straty, a linia frontu nie zmienia się znacząco. Przyznał jednak, że obecna walka w Donbasie to głównie pojedynek artylerii, gdzie Rosjanie mają obecnie przewagę m.in. ze względu na to, że Ukraińcom kończy się amunicja, głównie kalibru 152 mm, do posowieckich systemów artyleryjskich. Dodał, że w związku z tym dokonuje się zmiana uzbrojenia sił ukraińskich na NATO-wskie systemy 155 mm.

Urzędnik przyznał też, że Ukraina potrzebuje systemów o większym zasięgu, takich jak zestawy artylerii rakietowej HIMARS i M270 MLRS, na których szkolą się obecnie ukraińscy żołnierze. Zaznaczył jednak, że pojedyncze sztuki wysłane dotąd przez USA i Wielką Brytanię są dopiero początkiem.

Chiny i Rosja będą zacieśniać współpracę?

Mówiąc o szerszych konsekwencjach wojny, Kahl stwierdził, że spodziewa się, iż konfliktowi - i jego skutkom - przyglądają nie tylko Chiny, ale i inni potencjalni agresorzy. Dodał też, że spodziewa się, że Rosja i Chiny będą w dalszym ciągu zacieśniać współpracę, a zagrożenie ze strony tych dwóch mocarstw "będzie się scalać".

Przedstawiciel Pentagonu wyraził jednak pewność, że USA są w stanie wyważyć potrzeby utrzymania znaczących sił w Europie, by odstraszyć rosyjską agresję, jak i mieć wystarczające siły w regionie Indo-Pacyfiku.