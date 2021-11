PepsiCo i Auchan stawiają recyklomat w hipermarkecie w Piasecznie

PepsiCo Polska oraz Auchan postawiły urządzenie do odzysku jednorazowych opakowań po napojach – plastikowych butelek oraz nakrętek z tworzywa sztucznego. W ramach pilotażu recyklomat jest dostępny dla klientów hipermarketu Auchan w Piasecznie od środy, 3 listopada 2021 r.

PepsiCo Polska oraz Auchan postawiły urządzenie do odzysku jednorazowych opakowań po napojach / fot. materiały prasowe

Recyklomat to nowoczesne urządzenie do zbierania, segregacji i kompaktowania (zgniatania) jednorazowych opakowań po napojach. Maszyna umożliwia zbiórkę dwóch popularnych frakcji surowców wtórnych: butelek PET i plastikowych zakrętek. Każda oddana butelka to 6 groszy na karcie lojalnościowej Skarbonka w aplikacji Auchan.

– Segregacja odpadów to znakomity sposób na ich ponowne wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak recykling opakowań plastikowych. Powstałe w tym procesie butelki wykonane z przetworzonego surowca (rPET) przyczyniają się do budowy gospodarki obiegu zamkniętego. To kolejny krok do realizacji wizji świata PepsiCo, w której plastik nigdy nie stanie się odpadem – powiedział Rafał Jagła, dyrektor sprzedaży Large Format w PepsiCo.

Jak działa recyklomat?

Obsługa recyklomatu jest bardzo prosta, a jednocześnie dostosowana do potrzeb użytkowników, w tym dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Klient deklaruje rodzaj opakowania do recyklingu poprzez zeskanowanie kodu kreskowego na butelce. Wczytanie prawidłowego kodu powoduje otwarcie otworu wrzutowego i rozpoczęcie cyklu zwrotu opakowania – operacja jest w pełni bezpieczna dzięki czujnikom na podczerwień, które blokują zamknięcie klapy wrzutni podczas deponowania odpadów. Opakowania ważone są przez zintegrowaną wagę, która weryfikuje, czy włożone opakowanie jest prawidłowe i czy nie zawiera płynów. Następnie trafiają one do zgniatarki, która znacznie redukuje ich objętości. Ze względów higienicznych zużyte opakowania są odkażane przy pomocy światła UV-C, dzięki czemu możliwy jest odzysk czystego, posegregowanego surowca.

Aby ułatwić cały proces, urządzenie wyposażone zostało w intuicyjny interfejs, wygodny i jasny wyświetlacz multimedialny oraz głośniki, które umożliwiają przekazywanie komunikatów głosowych. Recyklomat na zamówienie PepsiCo został zaprojektowany i wykonany przez firmę R3 Think w Polsce.

– Jednym z filarów naszej działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju jest zaangażowanie na rzecz planety poprzez walkę z ograniczeniem zużycia plastiku. Działamy w tym zakresie pracując m.in. nad opakowaniami marki własnej. Dążąc do tworzenia nowych relacji i doświadczeń z naszymi klientami, aby stale poprawiać jakość ich życia, stawiamy również na wspólne rozwiązania i projekty realizowane z partnerami – powiedziała Dorota Patejko, Dyrektor Komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.