PepsiCo i Schneider Electric współpracują na rzecz zerowej emisji

PepsiCo i Schneider Electri przedstawiają pep+ REnew – pierwszą w branży spożywczej inicjatywę mającą na celu zwiększenie dostępu do odnawialnej energii elektrycznej w ramach całego łańcucha wartości.

Współpraca firm ma na celu przyspieszenie wprowadzania źródeł odnawialnej energii elektrycznej oraz stworzenie bardziej odpornego i wydajnego pod względem emisji dwutlenku węgla systemu działania w ramach transformacji PepsiCo Pep+ (PepsiCo Positive).

Cele programu pep+ REnew

Program pep+ REnew ma dwa podstawowe cele: edukowanie partnerów w łańcuchu wartości firmy PepsiCo w zakresie możliwości wyboru energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz przyspieszenie przejścia na energię elektryczną z OZE poprzez zawieranie umów zakupu energii elektrycznej (PPA) i innych opcji zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

– Uruchomienie programu pep+ REnew bezpośrednio wspiera nasz ambitny cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 r., a więc o dekadę wcześniej niż przewiduje to Porozumienie Paryskie. Zerowa emisja netto nie jest możliwa bez podjęcia odważnych działań klimatycznych przez naszych partnerów w łańcuchu wartości. Dzięki programowi pep+ REnew będziemy ich zachęcać do ograniczenia emisji w zakresie 2 poprzez zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co pomoże nam osiągnąć nasze własne cele w zakresie 3 (emisje generowane przez dostawców i partnerów w łańcuchu wartości) – mówi Jim Andrew, Chief Sustainability Officer w PepsiCo.

MŚP i odnawialne źródła energii

Program powstał, aby móc sprostać wyzwaniom, przed jakimi staje wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Często brakuje im wiedzy na temat mechaniki transakcji związanych z energią elektryczną ze źródeł odnawialnych lub wskazówek, jak poruszać się wśród zawiłości umów PPA.

W ramach pierwszego etapu pep+ REnew PepsiCo zaprasza partnerów z łańcucha wartości do składania wniosków o uczestnictwo w programie. Celem jest finalizacja pierwszych umów PPA do końca 2022 roku.