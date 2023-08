Jedną z kwestii poruszanych w kontekście firmy PepsiCo jest greenwashing. Na tę chwilę czekamy na przyjęcie przez Unię Europejską dyrektywy w tym zakresie – Green Claims Directive. O tym, jakie kroki PepsiCo podejmuje w tej kwestii w rozmowie z Portalem Spożywczym opowiada Agata Ordon, Liderka PepsiCo Green Team Polska.

Ekspertka PepsiCo zapewnia: Wszystkie odpady z naszych fabryk są zagospodarowane.

"Współpracujemy z naszymi odbiorcami śmieci. Zależy nam na wdrażaniu wszystkiego do ponownego obiegu".

Zapraszamy na rozmowę z Agatą Ordon, Liderka PepsiCo Green Team Polska.

Kwestia greenwashingu pojawiła się już w latach 80 XX wieku. W przeciwieństwie do pierwotnej definicji, sami zakasaliśmy rękawy, powstały stanowiska i dedykowane działy. Jeżeli chodzi o to zjawisko to uwielbiam stwierdzenie "pracujemy w ciszy, efekty zrobią hałas" - mówi nam Agata Ordon, Liderka PepsiCo Green Team Polska.

100 proc. wszystkich odpadów, które powstają w fabrykach PepsiCo są przetwarzane

Jak dodała Liderka PepsiCo Green Team Polska, całe portfolio opakowań PepsiCo takich napojów jak m.in. Pepsi, Pepsi Max czy Mirinda jest produkowane z PET, czyli materiału otrzymywanego w wyniku polikondensacji tereftalenu metylu z glikolem etylenowym.

- W przypadku odpadów, które powstają w naszych fabrykach i magazynach, stosujemy koncepcję Total Waste Managementu. Współpracujemy z naszymi odbiorcami śmieci. Zależy nam na wdrażaniu wszystkiego do ponownego obiegu. Przykładem tego są wytwarzane podczas procesów produkcyjnych skrobia szara, biała czy materiał paszowy. Świadomie inwestujemy w to, aby np. skrobia otrzymała certyfikaty, abyśmy mogli ją dalej sprzedawać jako surowiec - dodaje.

Agata Ordon zapewnia, iż 100 proc. wszystkich odpadów, które powstają w fabrykach PepsiCo, są w odpowiedni sposób zagospodarowane. One nie trafiają na wysypiska, tylko są odpowiednio przetwarzane, upcyclingowane, czyli stają się drugim gotowym produktem.

Jednym z celów PepsiCo jest też zrównoważona logistyka. Jak to wygląda w praktyce?

Liderka PepsiCo Green Team Polska zwróciła uwagę na fakt, iż koncern ma w tym zakresie szerokie spektrum różnego rodzaju działań. Ma to ogromne znaczenie przy 19 mln kilometrów rocznie pokonywanych przez ciężarówki pomiędzy fabrykami PepsiCo a centrami logistycznymi czy

- Nie mamy własnej floty samochodowej, współpracujemy z operatorami logistycznymi, właścicielami flot. Dążymy do współpracy i edukacji w zakresie paliw alternatywnych, transportu intermodalnego, czy kwestii związanych z optymalizacją ładunków i tras, które przełożą się na niższy ślad węglowy - wylicza ekspertka.

Czym zajmuje się zespół Green Team PepsiCo

- Green Team PepsiCo to fantastyczna organizacja, w której biorą udział pracownicy PepsiCo z różnych działów i lokalizacji. Ja zawsze powtarzam, że cele przedsiębiorstwa to jedno, natomiast jeżeli pracownicy w nie uwierzą, będzie szansa na ich wspólną realizację. Mamy zaplanowanych w tym roku wiele projektów. Jest dopiero sierpień, a możemy pochwalić się organizacją, we współpracy z Działem Komunikacji Zewnętrznej PepsiCo, operacji czysta rzeka, którą zrealizowaliśmy w aż 11 lokalizacjach w całej Polsce. W tamtym roku udział wzięło 8 lokalizacji). Najważniejsza jest liczba pracowników, która zaangażowała się w tę akcję – ponad 450 osób. To jest ogromna liczba osób, które chciały poświęcić chwilę i dać przykład - mówi Agata Ordon.

Ekspertka opowiedziała również o akcji Pep Potato Expedition, która odbędzie się po raz trzeci, a także warsztatach organizowanych dla przedszkoli i szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci członkiń i członków PepsiCo Green Team.