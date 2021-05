PepsiCo podnosi zdolności produkcyjne i redukuje zużycie energii

Podnoszenie zdolności produkcyjnych oraz redukcja zużycia energii to podstawowe założenia innowacyjnych rozwiązań w zakładach napojowych PepsiCo w Żninie i Michrowie, o których rozmawiamy z Tomaszem Grzelczykiem, dyrektorem E2E w PepsiCo Polska.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 25-05-2021, 12:21

Tomasz Grzelczyk, dyrektor E2E w PepsiCo Polska opowiedział o innowacyjnych inwestycjach w zakładach napojowych grupy

W ostatnich latach w zakładach napojowych wprowadzono wiele rozwiązań wspomagających niskie zużycie energii, a także redukujących emisję CO2, w tym: odzysk CO2 z procesu napełniania, odzysk chłodu z procesu odparowania CO2, system inteligentnego sterowania układami kompresorów, czy systemy odzysku ciepła i jego transferu do innych procesów wewnątrz zakładów.

Na początku 2021 r. PepsiCo Polska ogłosiła plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Zobowiązano się też do przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

Często rozwiązania ekologiczne są póki co po prostu droższe o tzw. rozwiązań standardowych. Jednak sprawdza się to tylko wtedy, gdy spojrzymy na pojęcie ekologii w sposób zawężony.

Jakie nowe rozwiązania i innowacje technologiczne zastosowano w zakładach PepsiCo w ostatnim czasie?

W ostatnim czasie zakłady napojowe PepsiCo inwestowały głównie w dwóch obszarach, które obejmują podnoszenie zdolności produkcyjnych oraz redukcję zużycia mediów, takich jak woda i energia, przy jednoczesnym ograniczaniu strat produkcyjnych. Podnoszenie zdolności produkcyjnych jest wynikiem stałego wzrostu wolumenu produkcji na rynek krajowy, jak i przejmowaniem produkcji na rynki zewnętrzne. Przykładem inwestycji w moce produkcyjne było uruchomienie w 2020 roku nowej linii do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie, której wydajność wynosi obecnie 90.000 puszek na godzinę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy linię butelek szklanych w Michrowie, dostosowując ją do rozlewu wody mineralnej, a także do produkcji napojów w butelkach niezwrotnych. Ten najnowszy projekt doskonale wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko naturalne. Unikalna linia produkcyjna jest w stanie napełniać butelki wszystkimi wariantami napojów gazowanych (Pepsi), niegazowanych (Lipton Ice Tea, Toma), a także wodą mineralną. Co ważne, produkty te są całkowicie wolne od plastiku.

W każdej z powyższych sytuacji podnoszenie zdolności produkcyjnych połączone było z inicjatywami w obszarze redukcji zużycia mediów. Przykładowo, wprowadziliśmy lżejsze opakowania (redukcja gramatur butelek PET, redukcja gramatur butelek szklanych, rezygnacja ze stosowania folii termokurczliwych), co w efekcie doprowadziło do zmniejszenia ilości stosowanego plastiku czy szkła, a także zwiększenia rentowności inwestycji. Nie do przecenienia w tej sytuacji są wymierne korzyści dla środowiska, jakie zgodnie z naszą misją i wizją wdrażamy na każdym obszarze działalności PepsiCo.

Jak te innowacje i inwestycje przełożyły się na produkty PepsiCo?

Wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań produktowych, takich jak np. zastępowanie zbiorczych opakowań plastikowych wariantami kartonowymi, zastosowaliśmy technologię napełniania butelek w temperaturze otoczenia, co samo w sobie pozwoliło zaoszczędzić energię, a także zastąpiliśmy piece elektryczne służące do obkurczania folii na zgrzewkach urządzeniami zasilanymi gazem ziemnym, uzyskując w ten sposób kolejne oszczędności. Wszystkie te działania doprowadziły do uzyskania znaczącej redukcji kosztów produkcji, jak i emisji CO2.

Kontynuując działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakładzie napojowym w Michrowie, jak i Żninie wprowadzone zostały niezwykle nowoczesne i innowacyjne instalacje rozpuszczania cukru, które w ramach inteligentnej kontroli samego procesu, poprzez system filtrów sacharozy, a także systemy odzysku ciepła i jego zawracania, zużywają obecnie o około 30% mocy grzewczej mniej.

Podsumowując, w ostatnich latach w zakładach napojowych wprowadzono wiele rozwiązań wspomagających niskie zużycie energii, a także redukujących emisję CO2, w tym: odzysk CO2 z procesu napełniania, odzysk chłodu z procesu odparowania CO2, system inteligentnego sterowania układami kompresorów, czy systemy odzysku ciepła i jego transferu do innych procesów wewnątrz zakładów. Zastąpiliśmy też plastikowe zgrzewki opakowaniami kartonowymi, dzięki czemu zużywamy 1,5t tony plastiku pierwotnego mniej. Istotną zmianą korzystną dla środowiska, którą przyczyniła się na wymierną redukcję emisji CO2 była rezygnacja z transportu wody mineralnej z Rumunii i jego przepakowywania w Polsce w odpowiednie dla polskich klientów opakowania.

Zielona energia w PepsiCo Polska

Dla PepsiCo korzystanie z energii odnawialnej to bardzo ważny temat. Kiedy zdecydowaliście się na takie inwestycje? Jakie korzyści odnosicie?

Na początku tego roku nasza firma ogłosiła plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Zobowiązaliśmy się też do przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030. Na terenie Europy kluczowe obszary działań PepsiCo obejmować będą rozwój zrównoważonego rolnictwa, szybsze przejście na stosowanie odnawialnej energii elektrycznej i wdrożenie rozwiązań transportowych opartych na pojazdach nisko- lub bezemisyjnych, ograniczenie wykorzystania ilości surowca pierwotnego i zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań, a także projektowanie produktów tylko w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie ich wpływu na środowisko.

W Polsce już od ponad 2 lat korzystamy wyłącznie z zielonej energii, przede wszystkim pochodzącej z wiatru, do zasilania naszych czterech zakładów produkcyjnych i centrali. Niedawno podpisaliśmy już drugi kontrakt na dostawy takiej energii, a łączny wolumen dostarczanej do naszej firmy w Polsce energii elektrycznej w ramach rocznego kontraktu wynosi ok. 50 GWh.

Oprócz korzystania w 100% z energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych PepsiCo w Polsce dodatkowo uwzględnia stosowanie rozwiązań fotowoltaicznych już na etapie projektowym i wdraża nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. W 2020 roku zainstalowane zostały panele słoneczne na dachu nowego magazynu w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila także wspomnianą już nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie.

Czy ekologia równa się ekonomia? Ile można zaoszczędzić dzięki innowacyjnym, ekologicznym rozwiązaniom w zakładach produkcyjnych na Waszym przykładzie?

To o tyle trudne pytanie, że dość często rozwiązania ekologiczne są póki co po prostu droższe o tzw. rozwiązań standardowych. Jednak sprawdza się to tylko wtedy, gdy spojrzymy na pojęcie ekologii w sposób zawężony.

PepsiCo wspiera innowacyjne procesy wewnętrzne, które umożliwiają redukcję zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W tym celu realizujemy wewnętrzny program pod nazwą "Zrównoważony od początku", w którym podejmowanie decyzji dotyczących wpływu działań organizacji na środowisko jest kluczowym elementem projektowania produktu.

Jeżeli spojrzymy na jakiś proces szerzej, to dostrzeżemy korzyści z początku niewidoczne. Dobrym przykładem jest wspomniana wyżej inwestycja w linię szklaną w Michrowie – okazało się, że wprowadzenie opakowań kartonowych zamiast trzykrotnie tańszych plastikowych będzie bardziej opłacalne. Kiedy prześledziliśmy cały łańcuch dostaw i policzyliśmy koszt transportu produktów z innego zagranicznego podmiotu grupy, kiedy opracowaliśmy nowe lżejsze butelki, kiedy wyeliminowaliśmy koszty związane z pracą manualną w efekcie wprowadzenia automatyzacji, a wreszcie gdy opracowaliśmy innowacyjne kartony z tektury, wówczas okazało się, że płacąc więcej za proekologiczne rozwiązanie, osiągamy korzyści pozwalające reinwestować część zysków w ekologię.

Nowe technologie to rewolucja na rynku pracy

Jak w związku z rozwojem technologii zmieniają się potrzeby kadrowe w zakładach produkcyjnych?

Na przestrzeni ostatnich lat w zakładach napojowych dokonała się prawdziwa rewolucja związana właśnie z rozwojem technologii rozlewnictwa i wytwarzania napojów. To istotnie wpływa nie tylko na ograniczenie potrzebnych zasobów ludzkich, ale przede wszystkim na zmienione potrzeby w zakresie kształcenia naszych pracowników. Zmienił się profil ich niezbędnych umiejętności, poszukiwani są specjaliści w dziedzinach automatyki przemysłowej, systemów IT, oprogramowania. Kiedyś funkcja operatora linii produkcyjnej polegała na wielokrotnych interwencjach, często uciążliwych, wymagających użycia siły fizycznej. Obecnie operator linii produkcyjnej wykonuje wiele prac operując przy zaawansowanych i często skomplikowanych panelach operatorskich, a ingerencje fizyczne są coraz rzadsze. Przełożyło się to także na ogromny wzrost bezpieczeństwa pracy, ale też i na jej komfort.

Nowoczesne, na wpół inteligentne urządzenia w obecnych czasach same podpowiadają operatorowi, jakie działania powinien podjąć, zarówno podczas regularnej produkcji, jak i podczas przerw, które poświęcane są na przykład na przezbrojenia. Jeśli operator dobrze „współpracuje” z nowoczesnymi urządzeniami w zakładzie, to ryzyko, że popełni gdzieś błąd jest niewielkie, a to z kolei gwarantuje wysoce efektywny start produkcji napojów. Reasumując, praca podczas produkcji napojów to obecnie bardziej nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu i skupianie się na przewidywaniu zagrożeń, niż ich reaktywnym, jak kiedyś, usuwaniu.

Ostatnio gorącym tematem jest sztuczna inteligencja w branży spożywczej. Jak oceniacie jej przyszłość i czy już działa w zakładach PepsiCo?

Jeżeli pod pojęciem sztuczna inteligencja rozumiemy hipotetyczną inteligencję realizowaną w procesie technicznym (produkcji napojów), a także robotyzację, to możemy powiedzieć, że już kilka lat temu zawitała ona do naszych zakładów napojowych. Zainstalowane tam urządzenia potrafią na przykład same dobrać pewne parametry produkcyjne/procesowe w zależności od warunków. Jest wiele takich przykładów, ale jednym z ciekawszych będą proporcjonery, czyli urządzenia produkujące de facto finalny napój tuż przed jego rozlaniem. Potrafią one skorygować parametry napoju (takie jak zawartość cukru czy dwutlenku węgla) do zadanych warunków w sytuacji ewentualnego odchylenia. Wszystko to dzieje jednak się w określonych granicach. „Inteligentne” roboty dokonują z kolei za ludzi wielu prac polegających na przenoszeniu napojów, odpowiednim ich ustawianiu w odpowiednich konfiguracjach. Są przy tym bardzo wydajne i nie mylą się, jeśli tylko odpowiednio "nauczymy" je pracy. Mamy na przykład nową linię do rozlewu napojów w puszkach, która w 80% sama dokonuje przezbrojenia się na inny rodzaj produktu. Myślę, że w niedalekiej przyszłości, będzie możliwa obsługa linii produkcyjnych w dużej części wirtualnie, np. zdalnie z biura czy domu.

Digitalizacja i optymalizacja w produkcji spożywczej

Jaki będzie kolejny krok w procesie digitalizacji i optymalizacji w produkcji spożywczej? Jakie są trendy światowe, które firma obserwuje, z których chce czerpać?

Kolejnym krokiem będzie z pewnością automatyzacja procesów magazynowych. Obecnie jesteśmy na początkowym etapie tych prac, ale wiemy już, że nasze zakłady mogą zostać zamienione w cyfrowo-automatyczne kombinaty, które nie tylko będą produkować napoje w sposób wysoce zoptymalizowany, ale także transportować je i składować przy użyciu urządzeń bezzałogowych, optymalizując przy okazji przepływ wszystkich dóbr przez teren fabryk. Jedno jest pewne: już na etapie projektowym będziemy poszukiwać rozwiązań najbardziej przyjaznych dla środowiska, zgodnie polityką firmy PepsiCo w tym zakresie.

Dziękuję za rozmowę.