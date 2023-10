Nowe zbiorniki na olej napędowy trafiły do eksploatacji w Rejowcu, Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Boronowie. Pojemności PERN na paliwa zwiększyły się o ćwierć miliona metrów sześciennych - poinformował PERN.

O sfinalizowaniu projektu budowy nowych zbiorników na olej napędowy (po 50 tys. metrów sześciennych każdy) poinformowano na konferencji prasowej, którą zwołano na terenie bazy paliwowej PERN w Dębogórzu pod Gdynią. Byli na niej obecni m.in. pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz prezes PERN Mirosław Skowron.

Jak podkreśliła w komunikacie spółka, projekt, który został sfinalizowany, jest elementem strategii, realizowanym przez PERN od kilku lat. "W zakresie paliw to już czwarty etap rozwoju baz paliwowych spółki. W sumie PERN wybudował do tej pory aż 28 nowych zbiorników na produkty naftowe, zwiększając zasoby magazynowe o ponad jedną trzecią" - podaje PERN.

Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała, że w sumie w Polsce przechowujemy ponad 2,5 mln metrów sześciennych paliwa, a w bazie w Dębogórzu 360 tys. metrów sześciennych. "Dwa oddane do użytku zbiorki to kolejne kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowane w bezpieczeństwo polskiej infrastruktury" - powiedziała Łukaszewska-Trzeciakowska i podkreśliła, że projekt ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"Od 2016 roku powstało 28 nowych zbiorników na paliwa. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bezpieczniejsi. Oddane zbiorniki są kolejnym buforem i polisą dla Polski w czasach zawirowań geopolitycznych wywołanych przez Putina" - podkreśliła pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

W projekcie budowy ośmiu nowych zbiorników w PERN uczestniczyło łącznie prawie 100 firm podwykonawczych, realizujących zlecenia dla konsorcjów wiodących w poszczególnych lokalizacjach.

Jak podaje PERN, inwestycje oznaczały duże zmiany dla logistyki naftowej PERN. "W Boronowie powstały dwa zbiorniki po 32 tys. m sześc., dzięki którym potencjał bazy wzrósł aż o 44 proc. W bazie w Rejowcu powstały trzy nowe zbiorniki po 32 tys. m sześc. Jednocześnie została tam zmodernizowana nawierzchnia torowa, dzięki czemu infrastruktura kolejowa jest teraz dostosowana do obsługi transportów kolejowych przy zwiększonym nacisku osi na szynę do 22,5 t/oś. Zmodernizowane zostały także wyspy nalewcze, zwiększyły się także możliwości dystrybucyjne oleju napędowego" - podaje spółka w komunikacie przesłanym PAP.

W Dębogórzu dwa nowe zbiorniki zostały "wpięte" w istniejące rurociągi technologiczne.

W Nowej Wsi Wielkiej PERN wybudował zbiornik o pojemności 32 tys. m sześc., wraz z rurociągiem, który umożliwił jednoczesne przejmowanie oleju napędowego z Płocka i wytłaczanie produktu do bazy w Rejowcu, co do tej pory było niemożliwe.

W tym roku w Nowej Wsi Wielkiej zrealizowano dodatkowe inwestycje, takie jak: modernizację pompowni przeciwpożarowej, wewnętrznych torowisk oraz wymianę zbiorników przeznaczonych do magazynowania biokomponentów i dodatków do paliw.