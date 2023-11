Dla podmiotów zainteresowanych współpracą PERN po raz kolejny organizuje "Dzień Wykonawcy". Podczas spotkania, które odbędzie się 17 listopada, spółka przedstawi m.in. swoje plany remontowe i inwestycyjne na 2024 r. Zgłoszenia udziału można przesyłać tam do 8 listopada.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

Anonsując wydarzenie, PERN poinformował, że obecna edycja "Dnia Wykonawcy" odbywać się będzie pod hasłem "Partnerstwo w biznesie kluczem do sukcesu" - spotkanie zaplanowano na 17 listopada w Hotelu Kawallo w Słubicach niedaleko Płocka (Mazowieckie).

Spółka zapowiedziała w ogłoszeniu, że w trakcie "Dnia Wykonawcy" zaprezentuje "plany remontowe i inwestycyjne na rok 2024", przedstawi prezentacje kategorii zakupowych, jak również informacje dotyczące procesu zakupowego i obowiązującego tam Regulaminu Zakupów.

PERN zaznaczył, że warunkiem wzięcia udziału w "Dniu Wykonawcy" jest przesłanie zgłoszenia e-mail na adres: zakupy@pern.pl do 8 listopada, przy czym należy podać m.in. nazwę firmy oraz NIP, a także dane jej przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu. Spółka zastrzegła jednocześnie, iż w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z danej firmy.

Po raz pierwszy PERN zorganizował "Dzień Wykonawcy" w styczniu 2017 r. W spotkaniu wzięło wówczas udział ok. 110 podmiotów. Spółka zapowiedziała wtedy, że tego typu spotkania wpiszą się już na stałe w kalendarz organizowanych tam wydarzeń, które "służą zbudowaniu lepszych, bardziej stabilnych relacji z partnerami".

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza w całym kraju siecią 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych, w tym magistralami, które tłoczą ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech.

Spółka dysponuje również w całej Polsce 19. bazami paliwowymi, których pojemność wynosi w sumie ponad 2,6 mln metrów sześc. i 4. bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

Jeszcze w styczniu PERN zapowiedział, że w tym roku nakłady na inwestycje i remonty wyniosą tam blisko 0,7 mld zł. Od kilku lat spółka realizuje "Program Megainwestycji", czyli priorytetowych przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Do Grupy PERN należą m.in. takie spółki, jak: Naftoserwis (100 proc. udziałów) - największy w Polsce podmiot specjalizujący się w usługach utrzymania baz paliwowych i diagnostyki rurociągów, Naftoport (66,67 proc. udziałów) - największy w Polsce terminal przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych, które dostarczane są tankowcami do Portu Gdańsk, a także Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia" (28,79 proc. udziałów) - powołana w 2004 r. spółka celowa do budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce, który ma dostarczać surowiec z regionu Morza Kaspijskiego do naszego kraju i dalej, do Europy Zachodniej.