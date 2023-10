Wszystkie bazy paliwowe PERN funkcjonują w standardowym trybie. Oznacza to, że paliwa wydawane są na bieżąco - podała w sobotę spółka. Jak zaznaczyła, obserwowany jest zwiększony popyt i odbiór produktu w jej bazach.

Jak zaznaczył PERN, obserwowany jest zwiększony popyt i odbiór produktu w jego bazach. "Podkreślamy, że na wszystkich bazach jest wystarczająca ilość paliwa" - przekazano w komunikacie. PERN przypomniał, że jest kluczową spółką zarządzającą infrastrukturą krytyczną w obszarze ropy naftowej i paliw.

Spółka dysponuje 19 bazami paliwowymi w całej Polsce, których pojemność wynosi ponad 2,65 mln metrów sześc. produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

PERN zarządza także w całym kraju siecią 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych. Spółka wspomniała, że od 2016 roku zbudowała w swoich bazach na terenie całej Polski aż 28 zbiorników na produkty naftowe i 13 zbiorników na surowiec.

"Inwestycje sięgnęły 3 mld zł i w sposób istotny zwiększyły bezpieczeństwo naftowe i paliwowe Polski" - oświadczyła spółka.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych. W styczniu tego roku PERN zapowiedział, że w 2023 r. przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.