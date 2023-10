Biznes i technologie

PERN planuje w Płocku montaż pierwszej stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Autor: PAP

Data: 05-10-2023, 13:15

PERN planuje montaż stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na parkingu przy budynku zarządu w Płocku (Mazowieckie). Będzie to pierwsza taka stacja w obiektach spółki. Wykorzystywana będzie do ładownia samochodów służbowych i udostępniana do ładowania aut użytkowanych przez pracowników.