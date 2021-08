Pestycydy szkodzą pszczołom nawet w małych dawkach

Często stosowane insektycydy do ochrony roślin ozdobnych są groźne dla pszczół nawet w najmniejszych dawkach rekomendowanych do stosowania. Naukowcy sugerują wybór alternatywnych substancji i metod.

Pestycydy szkodzą pszczołom w małych dawkach/ fot. shutterstock

Nikotynoidy to związki podobne budową do nikotyny, które stosuje się do ochrony roślin przed owadami, np. mszycami.

"Często są używane na uprawach roślin jadalnych. Jednak zwykle w większych dawkach stosuje się je na ozdobnych gatunkach roślin. Skutki dla pszczół są śmiertelne, niezależnie od nawodnienia" - wyjaśnia dr Jacob Cecala, entomolog z University of California, Riverside.

Gatunki do eksperymentu zostały wybrane na podstawie ich atrakcyjności dla pszczół, popularności i tolerancji na niedobory wody.

Połowa roślin została potraktowana nikotynoidami.

Popularne szkodzą pszczołom nawet w małych dawkach

"Niestety zaobserwowaliśmy 90 proc. spadek reprodukcji pszczół, zarówno przy niskim, jak i wysokim nawodnieniu" - opowiada prof. Cecala.

Badanie sprawdzało wpływ tych substancji na pszczoły samotne, które nie żyją w roju i nie produkują miodu. Każda samica zakłada własne gniazdo. Takie gatunki stanowią aż 90 proc. pszczół w Ameryce Północnej.

"Pszczoły samotne są bardziej reprezentatywne dla całego ekosystemu w tym rejonie i potencjalnie są wrażliwsze na pestycydy" - mówi Erin Rankin, współautor publikacji, która ukazała się w piśmie "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences".

Badacze zwracają uwagę, że choć szkółki z roślinami ozdobnymi, czy ogrody zajmują mniejszą powierzchnię niż pola, to preparaty do nich stosowane mają wyższe stężenie.

Pomóc może też zmiana stosowanych substancji.