PFPŻ ZP popiera strategię KE „Od pola do stołu”, aczkolwiek ma swoje zastrzeżenia do projektu

Ekspert: Rolnicy w UE dostają 100 rodzajów dopłat do różnych gałęzi produkcji przemysłu rolno-spożywczego

– Kluczowe jest dokonanie szczegółowej analizy z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych i społecznych na poziomie narodowym. Poszczególne kraje UE różnią się znacząco zarówno pod względem struktury i wydajności produkcji rolnej, systemów dystrybucji żywności. Szczególne znaczenie ma analiza pod kątem siły nabywczej konsumentów, która różni się znacząco w poszczególnych krajach UE. Komisja Europejska stwierdziła, że koszty wdrożenia strategii F2F będą miały wpływ na wzrost cen żywności, co oznacza, że poniosą je konsumenci. Brak uwzględnienie siły nabywczej konsumentów może spowodować, że polski konsument zostanie obciążony znacząco bardziej niż konsument francuski czy niemiecki. Do tego absolutni nie można dopuścić – stwierdza Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP.

Strategia „Od pola do stołu” stanowi kolejny krok w kreowaniu wspólnej polityki żywnościowej UE, tym razem w zakresie zrównoważenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Kilka obszarów tej strategii jest szczególnie istotnych dla branży spożywczej:

Uzgodnienie celów

– Przedsiębiorstwa spożywcze będą musiały dostosować się do nowych i ambitnych rozwiązań wyznaczonych w strategii „Od pola do stołu”, istnieje więc potrzeba uzgodnienia celów, zadań i harmonogramów prac wyznaczanych przez wszystkie inicjatywy publikowane przez KE w ramach ogólnej nadrzędnej strategii „Zielony Ład”, aby zapewnić przewidywalne otoczenie prawne dla biznesu, niezwykle istotne do planowania innowacji i dalszego rozwoju – zauważa Andrzej Gantner.

Ocena skutków

Według PFPŻ ZP strategia „Od pola do stołu” powinna opierać się na danych naukowych, a jej realizacja uwzględniać instytucjonalny dialog z zainteresowanymi stronami i systematyczne przeprowadzanie ocen skutków proponowanych konkretnych rozwiązań na poziomie narodowym.

PFPŻ ZP popiera zawartą między innymi w strategii potrzebę ograniczenia nadmiaru opakowań oraz wspierania stosowania innowacyjnych i zrównoważonych opakowań z wykorzystaniem materiałów przyjaznych dla środowiska nadających się do ponownego wykorzystania i recyklingu, jednak rozwiązania w tym obszarze muszą zależeć od oceny ich potencjalnych skutków, tak aby nie zagrozić obniżeniem ymać wysokie europejskie standardy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także uniknąć wzrostu marnotrawienia żywności.