PFR: kilkadziesiąt tysięcy decyzji dotyczących umorzenia subwencji

Jak poinformował w poniedziałek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, W ubiegłym tygodniu PFR wydał pierwsze kilkadziesiąt tysięcy decyzji dotyczących umorzenia subwencji PFR. Dodał, że wskaźniki umorzenia będą najprawdopodobniej na dość wysokim poziomie, bo w czasie pandemii większość firm utrzymała poziom zatrudnienia.

Autor: PAP

Data: 07-06-2021, 12:18

Jak poinformował w poniedziałek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, W ubiegłym tygodniu PFR wydał pierwsze kilkadziesiąt tysięcy decyzji dotyczących umorzenia subwencji PFR. / fot. PTWP

W TOK FM Borys mówił o procesie umorzeń subwencji, które PFR udzielał przedsiębiorcom w ub.r. Poinformował, że w tej chwili 250 tys. firm otrzymało w swojej bankowości elektronicznej formularze umorzenia. "Przypominamy, że każdy przedsiębiorca, który przed rokiem otrzymał subwencje finansowe z PFR powinien w swojej bankowości elektronicznej wejść, zapoznać się z formularzem, złożyć wniosek o umorzenie. Ponad 150 tys. firm już to zrobiło i na podstawie tego będą wydawane decyzje o umorzeniu" - przekazał prezes PFR.

90 proc. firm w czasie pandemii utrzymało w pełni zatrudnienie sprzed roku

Dodał, że z danych ZUS wynika, że blisko 90 proc. firm w czasie pandemii utrzymało w pełni zatrudnienie sprzed roku, co znaczy, że wskaźniki umorzenia będą najprawdopodobniej na dość wysokim poziomie. Jak oświadczył, w ubiegłym tygodniu PFR wydał pierwsze kilkadziesiąt tysięcy decyzji dotyczących umorzenia. "Teraz te liczby będą rosły. Do lipca tych decyzji będzie bisko 340 tys." - wskazał.

Przypomniał, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw decydujące było utrzymanie zatrudnienia. Ponieważ firmy utrzymały miejsca pracy, kwoty umorzeń mogą wynieść średnio być może nawet 70 proc. - ocenił.

"W przypadku małych i średnich firm kwota umorzenia zależała także od tego, czy firmy miały straty za ten okres, nie tylko czy utrzymały zatrudnienie. Jak widzimy dane z sektora przedsiębiorstw są dość dobre. Mamy najwyższe marże netto w sektorze przedsiębiorstw od 10 lat w pierwszym kwartale, więc spodziewamy się, że umorzenia będą na niższym poziomie, bliżej 50-55 proc. otrzymanej subwencji" - powiedział.

Odrzucone wnioski

Na pytanie, czy PFR odrzucił już jakieś wnioski o umorzenie, Borys odparł, że takie sytuacje się zdarzają. "Przedsiębiorcy dostają informacje o konieczności złożenia dodatkowych dokumentów, dotyczy to kwestii pełnomocnictw, wyjaśnienia zatrudnienia bądź stwierdzonego ryzyka nadużyć, nieprawidłowości, w przypadku których prosimy Krajowa Administrację Skarbową o wykonanie kontroli bezpośrednio w firmie. Łącznie zidentyfikowaliśmy ok. 3 tys. takich firm, czyli poniżej 1 proc. wszystkich beneficjentów tarczy, tam gdzie mamy wątpliwości, co do złożonych oświadczeń lub identyfikujemy jakieś zagrożenia" - poinformował.

"Było dużo sytuacji ustalonych błędnych oświadczeń, dotyczyło to np. komorników, branży kantorów. Wysyłaliśmy wezwania do zwrotu, większość firm zwróciła środki" - dodał. Jak mówił, PFR złożył kilkanaście zawiadomień do prokuratury. "Chodzi głównie o mikro lub małe i średnie przedsiębiorstwa. Czasem zdarza się nierzetelna firma, na szczęście nie jest to duża skala" - podkreślił.

W ramach tarczy PFR 348 tys. mikrofirm oraz małych, średnich przedsiębiorstw otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł.