Budowa 15 tys. lokali z Funduszu Mieszkań dla Rozwoju będzie zrealizowana do końca - poinformowała w środę spółka PFR Nieruchomości. Dodała, że z Funduszu wybudowano 3468 mieszkań a 1571 jest w budowie.

"Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza PFR Nieruchomości S.A. zrealizuje do końca trwający program inwestycyjny na docelowym poziomie 15 tysięcy mieszkań" - poinformowała spółka. Dodała, że obecnie w Funduszu Mieszkań dla Rozwoju jest 3468 wybudowanych mieszkań i 1571 w budowie. W sumie - jak wskazano w informacji - na różnych etapach procesu inwestycyjnego jest 14,5 tys. lokali

Napisano, że z puli wybudowanych mieszkań 2857 zostanie objętych opcją dojścia do własności. Oferta umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności - jak poinformowano - zostanie w przedstawiona w 14 lokalizacjach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, czyli Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Dębicy, Zamościu, Świdniku, Nowym Targu, Łowiczu, Toruniu, Mińsku Mazowieckim, Wrześni, Krakowie, Katowicach, Radomiu i Gdyni.

Zaznaczono, że wszystkie trwające budowy m.in. we Wrocławiu (469 mieszkań), Zgorzelcu (221), Nakle nad Notecią (190), Sianowie (168) i Katowicach (523) będą kontynuowane. Ponadto - jak dodano - jeszcze w 2023 roku ruszą inwestycje w Lublinie (391) oraz Skawinie (168).

Wskazano też, że obecnie trwa projektowanie osiedli mi.in w Szczecinie (800), Wrocławiu (około 1000 mieszkań), Sochaczewie (246), Elblągu (145), Warszawie (558).

"Rozwijana będzie także oferta Funduszu Mieszkań na Wynajem. Nowe projekty powstaną mi.in. w Poznaniu, Łodzi i Warszawie" - napisano.

W środę minister rozwoju i technologii poinformował, że rządowy program Mieszkanie plus zostanie zamknięty, a wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach. W programie "Rzecz o polityce" na portalu rp.pl mówił, że "Mieszkanie plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. (...) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu plus, to znaczy zaproponuję za chwilę rozwiązanie, które zamknie ten temat. (...) Wszyscy ci, którzy (...) otrzymali te mieszkania, bo to jest dzisiaj najem, w ramach Mieszkania plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat" - wskazał.

Premier Mateusz Morawiecki pytany na konferencji prasowej po środowym posiedzeniu rządu o słowa Budy potwierdził, że rzeczywiście "ta część programu na pewno mogłaby pójść lepiej". Wskazał, że "na konwencji PiS w czerwcu lub najpóźniej we wrześniu zaprezentujemy punkt programu dotyczący tego, jak wzmocnić nasz program mieszkaniowy" - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zawierał rozwiązania wspierające budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach na zasadach rynkowych z wykorzystaniem gruntów publicznych. W ramach mieszkania Plus można się było ubiegać o wynajem mieszkania z dojściem do własności. Według deklaracji premiera z 2018 r. w 2019 roku miało być w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu.