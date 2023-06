Najemcy mieszkań na 14 osiedlach PFR Nieruchomości będą mogli stać się ich właścicielami; pierwsi ofertę wykupu otrzymają mieszkańcy osiedla w Gdyni - zapowiedziała w środę spółka. Wykup ma być możliwy na kredyt lub w ramach stopniowego dochodzenia do własności.

Najemcy mieszkań na osiedlach PFR Nieruchomości w ramach rynkowej części programu Mieszkanie plus będą mogli stać się ich właścicielami; oferta wykupu będzie możliwa w dwóch wariantach - na kredyt, np. bezpieczny kredyt 2 proc. lub w ramach stopniowego dochodzenia do własności - wskazano w środowej informacji spółki przekazanej PAP.

Według PFR Nieruchomości z takiej możliwości będą mogli skorzystać najemcy 14 osiedli mieszkaniowych w całej Polsce. "Jako pierwsi ofertę wykupu otrzymają mieszkańcy osiedla w Gdyni" - poinformowała spółka.

Jak wyjaśniła, inwestycja w Gdyni zostanie objęta pełną ofertą wykupu. Najemcy osiedla przy ul. Puszczyka, składającego się ze 172 mieszkań, będą mogli wykupić najmowane mieszkanie na dwa sposoby. "Pierwszym jest zakup mieszkania na kredyt, np. +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+. Średnia cena metra kw. mieszkania na gdyńskim osiedlu wyniesie 7,7 tys. zł" - podano.

Prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk wskazał, że średnie ceny mieszkań w Gdyni wahają się między ok. 9 tys. złotych do ponad 17 tys. za metr kw. "Gdynia jest pod tym względem jednym z najdroższych miast w Polsce. W tym kontekście nasza oferta cenowa jest bardzo atrakcyjna" - stwierdził.

Dzięki programowi "Bezpieczny kredyt 2 proc." otwiera się szansa dla ludzi, którzy przy obecnych stopach procentowych i warunkach rynkowych nie mają szansy uzyskać kredytu hipotecznego - zaznaczył Grzegorz Dul, dyrektor zarządzający Notus Finanse, cytowany w środowej informacji PFR Nieruchomości. "Czekamy również na aktualizacje rekomendacji S przez KNF w aspekcie liczenia zdolności kredytowej, co jeszcze bardziej poprawi zdolność kredytową i zwiększy dostępność programu na starcie" - dodał.

Drugim sposobem wykupu mieszkania na własność ma być zawarcie umowy z dojściem do własności. "Najemca korzystający z tej możliwości płaci co miesiąc kwotę, która zawiera opłatę za najem oraz część kapitałową związaną z wykupem mieszkania. Po 25 latach staje się jego właścicielem. Średnia stawka opłaty w dojściu do własności dla osiedla w Gdyni wyniesie około 46 zł/mkw" - wskazano.

Według Caruka umowa najmu z dojściem do własności niesie ze sobą korzyści. "Najemca kupuje mieszkanie, w którym już mieszka, czyli podejmuje decyzję na bazie swoich doświadczeń z użytkowania lokalu w okresie najmu. Ta formuła nie wymaga posiadania wkładu własnego" - zaznaczył. Dodał, że stopniowe dochodzenie do własności "daje poczucie bezpieczeństwa", bo najemca może rozwiązać taką umowę z ważnych przyczyn losowych, np. trwałej niezdolności do pracy. "W takim wypadku jesteśmy zobowiązani do zwrotu zwaloryzowanej części kapitałowej wpłaconej na poczet wykupu mieszkania" - zapewnił.

Wsparciem dla najemców, którzy zdecydują się na zawarcie umowy najmu z dojściem do własności mają być dopłaty, które "zniwelują ewentualną różnicę pomiędzy opłatą za mieszkanie w tej formule, a ratą bezpiecznego kredytu 2 proc. na zakup tego mieszkania". PFR Nieruchomości zwróciła uwagę, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami w tym zakresie. "Zgodnie z zapowiedziami - dopłata ma obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy dojścia do własności oraz być przyznawana niezależnie od kryteriów wiekowych czy finansowych" - zaznaczono.

PFR Nieruchomości zapowiedziała, że w 2023 r. obejmie ofertą pełnego wykupu 550 mieszkań - obok inwestycji w Gdyni będą to osiedla w Wałbrzychu i Białej Podlaskiej. "W kolejnym roku liczba ta zwiększy się o następnych 2 307 mieszkań, dając taką możliwość najemcom w Dębicy, Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Mińsku Mazowiecki, Nowym Targu, Radomiu, Świdniku, Toruniu, Zamościu i we Wrześni" - przekazano.

Spółka przypomniała, że nadal obowiązuje "zamrożenie" czynszów najmu. Do końca grudnia 2025 r. czynsz najmu oraz czynsz zawartych do tego czasu umów z dojściem do własności pozostaje niezmienny, niezależny od inflacji. "Zwrócono także kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu. Do kieszeni najemców wróciło ponad 3,5 mln zł" - dodano.

PFR Nieruchomości dostarcza na polski rynek mieszkania na wynajem, w tym na wynajem z dojściem do własności. Spółka zrealizowała inwestycje mieszkaniowe o wartości blisko 3 mld zł w 40 lokalizacjach w kraju. Osiedla PFR Nieruchomości znajdują się zarówno w największych polskich miastach takich, jak Kraków, Katowice czy w Gdynia, jak i mniejszych, jak Świdnik, Radom, Dębica czy Łowicz.