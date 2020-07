PFR rusza z pomocą dla dużych firm w ramach tarczy finansowej

Z informacji "DGP" wynika, że blisko 500 firm zatrudniających co najmniej 249 pracowników złożyło już aplikacje. Z tego 155 jest kompletnych i kwalifikuje się do analizy pod kątem wypłaty pieniędzy. Wnioski opiewają na 9,6 mld zł, co stanowi ponad 38 proc. puli, jaką PFR przewidział dla dużych biznesów.

Wśród poprawnych aplikacji 20 pochodzi od spółek będących pod kontrolą Skarbu Państwa, to około 13 proc. wszystkich wniosków. Do wystąpienia o pomoc przyznały się już spółki górnicze JSW i PGG, które wnioskują o pożyczki w maksymalnej wysokości - po 1,75 mld zł. W ich przypadku nie wystarczy jedynie zgoda PFR, a na pomoc publiczną będzie musiała dać zielone światło także Komisja Europejska. Tak będzie w każdym przypadku, w którym spółka prywatna czy państwowa będzie wnioskowała o finansowanie przekraczające 250 mln euro.