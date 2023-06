PGE Energetyka Kolejowa i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, związanej z rozwojem oraz upowszechnianiem technologii wodorowej w sektorze kolejowym w Polsce - podała w czwartek PGE.

Celem podjętej współpracy jest rozwój wodorowego taboru kolejowego oraz kolejowej infrastruktury tankowania wodorem. W ramach współpracy strony planują przeprowadzić modernizację pojazdu szynowego WM-15A, obejmującą m.in. wprowadzenie elementów wodorowego układu zasilania. Wodór do napędzania tak zmodernizowanego pociągu dostarczać będzie PGE Energetyka Kolejowa.

"Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz-Poznańskim Instytutem Technologicznym to działanie w kierunku dekarbonizacji transportu kolejowego i rozwoju kolei opartej o odnawialne źródła energii" - powiedział prezes PGE Energetyka Kolejowa Sylwester Szczensnowicz, cytowany w komunikacie. "Zdobyte w projekcie doświadczenia PGE Energetyka Kolejowa będzie chciała wykorzystać w dalszym rozwoju projektów kolejowych stacji wodorowych w Polsce" - dodał Szczensnowicz.

Według dyrektora Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego dr hab. Arkadiusza Kawy, potrzeby rynku ewoluują dziś w stronę wykorzystania w kolejnictwie sztucznej inteligencji czy optymalizacji procesów logistycznych. "Liczę, że efekty tej współpracy będą miały pozytywny wpływ na rozwój kolei wodorowych w Polsce" - dodał Kawa.

Jak przypomniała PGE, należąca do Grupy spółka PGE Energetyka Kolejowa przeprowadziła już testowe uruchomienie pilotażowej instalacji wytwarzania wodoru w ramach projektu realizowanego przy Podstacji Trakcyjnej Garbce. Spółka planuje być dostawcą różnego rodzaju mediów dla zasilania polskiej kolei - nie tylko zielonej energii z sieci trakcyjnej czy ze stacji ładowania dla pociągów bateryjnych, ale docelowo z zielonego wodoru.

PGE Energetyka Kolejowa obecnie dysponuje 6 nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 54 tys. inteligentnych liczników, infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 79 pociągów sieciowych. Firma jest jedynym dystrybutorem energii elektrycznej na potrzeby kolejowej sieci trakcyjnej i odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego ok. 21,5 tys. km linii energetycznych.

Grupa PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, liderem krajowej transformacji energetycznej i największym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Po przejęciu PGE Energetyka, długość linii dystrybucyjnych w Grupie wzrosła do ok. 320 tys. km, wg danych pro forma za 2022 r. łączny wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

Należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny w swoim Centrum Pojazdów Szynowych prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz projekty w obszarach nowego i modernizowanego taboru kolejowego.