PGE i Orsted podpisały umowę z konsorcjum firm SEMCO Maritime i PTSC Mechanical&Construction na zaprojektowanie, wyprodukowanie i uruchomienie morskich stacji elektroenergetycznych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 - podała we wtorek PGE.

Jak zaznaczyła spółka, cztery stacje - każda wyposażona w dwa transformatory - będą gromadzić energię elektryczną wytwarzaną przez turbiny wiatrowe i eksportować ją na ląd.

"Podpisanie umowy dotyczącej morskich stacji elektroenergetycznych dla Baltica 2 jest kolejnym kontraktem w ramach projektu. Przedsięwzięcie nabiera tempa i wyraźnie wkroczyło w fazę finalizowania kolejnych ważnych umów niezbędnych do realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Podstacje zostaną dostarczone dla etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, który ma zostać oddany do eksploatacji do 2027 roku. Naszym celem jest budowa do 2030 roku nowych, zielonych mocy wytwórczych na Bałtyku o łącznej mocy 2,5 GW, co ma ogromne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

Dyrektor zarządzająca Orsted Offshore Poland Agata Staniewska-Bolesta oceniła, że podpisanie kontraktu jest kamieniem milowym w projekcie, który przybliża do realizacji morskiej farmy wiatrowej zdolnej wyprodukować energię, która zaspokoi zapotrzebowanie na prąd ok. 2,4 mln polskich gospodarstw domowych.

Orsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca 2029 r. Oba etapy MFW Baltica mają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy z Operatorem Sieci Przesyłowej na przyłączenie do sieci, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD) i decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia wydane przez Komisję Europejską i Prezesa URE.