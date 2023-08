Firmy PGE i Orsted uzyskały pozwolenie na budowę sztucznych wysp na obszarze sąsiadującym z lokalizacją MFW Baltica.

"Decyzją Ministerstwa Infrastruktury Grupa PGE i Orsted będą mogły zbudować na akwenie 45.E.1. do 210 MW mocy wytwórczych" - poinformowało biuro prasowe PGE.

W informacji wyjaśniono, że pozwolenie na budowę sztucznych wysp (PSzW) zostało wydane na wniosek złożony wspólnie przez PGE i Orsted, i dotyczy obszaru sąsiadującego z realizowanym przez obie firmy projektem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Nowa lokalizacja uzupełnia obszar przeznaczony pod Morską Farmę Wiatrową Baltica, największą taką elektrownię budowaną obecnie na polskiej części Morza Bałtyckiego. Przylega do obszarów, na których powstaną Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW. Zagospodarowanie nowego akwenu umożliwi w przyszłości osiągnięcie efektu synergii i zagwarantuje nam maksymalizację wykorzystania tej części Bałtyku, a docelowo zapewni wzrost produkcji zielonej energii elektrycznej - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Cytowana w informacji dyrektor Zarządzająca Orsted Offshore Poland Agata Staniewska-Bolesta podkreśliła, że morska energetyka wiatrowa jest rozwiniętą technologią, umożliwiającą budowę wielkoskalowych elektrowni wiatrowych.

"Moc największej obecnie działającej jednostki ma ponad 1,2 GW. W tym kontekście Baltica 2+ - jak wspólnie roboczo nazwaliśmy projekt na nowym obszarze - jest niewielki, jednak bardzo ważny. Jego uwarunkowania lokalizacyjne wykazują wiele potencjalnych synergii technicznych z obecnie realizowaną przez partnerów JV Morską Farmą Wiatrową Baltica - wskazała.

W komunikacie podano, że PGE i Ørsted chcą zbudować na akwenie 45.E.1 zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej moce wytwórcze na poziomie 210 MW.

"Obszar ma powierzchnię ok. 17 km kw. i zlokalizowany jest ok. 32 km od brzegu morza. Wnioskowały o niego wspólnie PGE i Ørsted tworzące spółkę joint-venture" - wyjaśniono.

Orsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca bieżącej dekady.