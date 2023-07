Grupa PGE i Ørsted podpisały kontrakty z firmami Navantia-Windar oraz Orient Cable, które dostarczą fundamenty oraz kable wewnętrzne dla projektu Baltica 2, stanowiącego jeden z etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - poinformowały spółki w poniedziałek.

Konsorcjum hiszpańskich firm Navantia-Windar dostarczy fundamenty - monopale, z których największe przekraczają 100 m długości i ważą ponad 2000 ton. Z kolei firma Orient Cable (NBO) dostarczy podwodne kable wewnętrzne 66 kV o łącznej długości ok. 170 km, które połączą turbiny z morskimi stacjami transformatorowymi. Orient Cablejest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju i indeksowaną przez FTSE Global Equity Indices. NBO to chiński dostawcą rozwiązań w zakresie kabli lądowych i podmorskich, szczególnie pod względem innowacji, kontroli jakości i kluczowych przełomów technologicznych.

Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski przypomniał, że podpisaniem kontraktu na turbiny dla etapu Baltica 2 w kwietniu rozpoczęto serię ważnych dla realizacji projektu umów. Jak zaznaczyłPGE i Ørsted osiągnęły wówczas ważny kamień milowy na drodze do realizacji projektu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW. Następnie w czerwcu podpisały umowę na dostawę morskich stacji transformatorowych.

"Zabezpieczenie komponentów dla Baltica 2 pozwoli nam na przejście do kolejnych etapów rozwoju przedsięwzięcia. Nasze zaplanowane działania konsekwentnie zbliżają nas do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest zbudowanie 2,5 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku" - powiedział cytowany w komunikacie Dąbrowski.

"Wspólnie z PGE podjęliśmy zobowiązanie dostarczania dla Polski energii z morskiego wiatru na duża skalę. Podpisując kolejne dwa strategiczne kontrakty na komponenty dla Baltica 2, krok po kroku posuwamy się do przodu z tym przełomowym, pionierskim projektem dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - dodała dyrektor zarządzająca Ørsted Offshore Poland Agata Staniewska.

W komunikacie poinformowano, że Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca 2029 roku. "Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce" - podkreśliły spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. PGE zabezpiecza dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Z 7-proc. udziałem w rynku OZE w Polsce.

Ørsted, wywodzący się z Danii koncern jest obecny na kilkunastu rynkach m.in. w Stanach Zjednoczonych w krajach europejskich oraz Azji. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, na którym firma działa już 10 lat, zatrudniając obecnie blisko 300 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Oprócz morskich farm wiatrowych, firma buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom. W 2021 r. przychody grupy wyniosły 77,7 mld DKK (10,4 mld EUR).