Grupa PGE i Orsted podpisały umowę na instalację kabli dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 - poinformowała PGE we wtorek. Jak dodała, w 2027 r. inwestycja ta zapewni dostawy zielonej energii dla 2,4 mln gospodarstw domowych, ograniczając emisje CO2 o blisko 5 mln ton rocznie.

"Grupa PGE i Orsted podpisały kontrakty na ułożenie i podłączenie kabli wewnętrznych i kabli eksportowych dla Baltica 2 - jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica" - podała PGE we wtorek.

"Mamy za sobą kontraktację najważniejszych komponentów dla etapu Baltica 2, w tym na dostawę 107 turbin, a także fundamentów i morskich stacji transformatorowych. Teraz przeszliśmy do kolejnej fazy związanej z kontraktowaniem usług instalacji poszczególnych komponentów. Pierwszym efektem jest podpisanie umowy na instalację kabli dla projektu Baltica 2 o mocy 1,5 GW" - powiedział prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie. "Już w 2027 roku ta inwestycja zapewni bezpieczne dostawy zielonej energii dla 2,4 mln gospodarstw domowych, jednocześnie ograniczając emisje CO2 o blisko 5 mln ton rocznie" - dodał Dąbrowski.

Wskazano, że wyłoniona w przetargu na ułożenie i podłączenie kabli firma Boskalis najwięcej projektów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej zrealizowała dotychczas na Morzu Północnym, ale jej statki brały też udział w budowie terminalu LNG w Świnoujściu. "Do wykonania zadania związanego z układaniem kabli dla Baltica 2 przeznaczy kilka statków ze swojej floty - m.in. kablowiec (CLV - cable laying vessel) i jednostkę wspomagającą (CSV - construction support vessel" - podała PGE w komunikacie.

Zadaniem wykonawcy będzie nie tylko ułożenie i zakopanie ok. 300 km kabli eksportowych i ok. 170 km kabli wewnętrznych, ale także wcześniejsze usunięcie głazów w celu przygotowania dna morskiego do instalacji linii kablowych - dodano.

PGE i Orsted rozstrzygnęły już przetargi na dostawę morskich kabli eksportowych, które zostaną wykorzystane do wyprowadzenia mocy z morskich elektrowni wiatrowych na ląd. "Będą dostarczone przez firmy ZTT Submarine Cable and System oraz Hellenic Cables" - poinformowała PGE.

W komunikacie wyjaśniono, że morskie kable eksportowe służą do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd. Kontrakty obejmują łącznie ok. 300 km kabli 275 kV. Zaznaczono, że istniejąca od 1999 roku firma ZTT specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu morskiego na zamówienie, a w zakresie dostawy kabli brała udział w budowie ponad 20 projektów morskich farm wiatrowych na świecie. Z kolei spółka Hellenic Cables zajmuje się produkcją kabli, przewodów, a także mieszanek z tworzyw sztucznych i gumy i w ciągu ostatniej dekady stała się największym producentem kabli w Europie Południowo-Wschodniej, eksportującym do ponad 50 krajów.

PGE przypomniała, że plan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zakłada, że do roku 2040 morskie farmy wiatrowe zbudowane w polskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą w stanie dostarczyć do krajowego systemu elektroenergetycznego 18 GW mocy.

"Ta energia musi zostać w sposób bezpieczny i niezawodny doprowadzona kablami do lądu. Podpisując kolejne, ważne kontrakty, z doświadczonymi graczami rynkowymi konsekwentnie i zgodnie z planem posuwamy się naprzód z projektem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, a tym samym poprawiamy bezpieczeństwo energetyczne Polski" - powiedziała dyrektorka zarządzająca Orsted Offshore Poland Agata Staniewska, cytowana w komunikacie.

Orsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca bieżącej dekady.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. PGE zabezpiecza dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.

Wywodzący się z Danii koncern Orsted jest obecny na kilkunastu rynkach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w krajach europejskich oraz w Azji. W Polsce działa od 10 lat, zatrudniając obecnie blisko 300 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Oprócz morskich farm wiatrowych firma buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom.