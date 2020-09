Współpraca z twórcami aplikacji Pola jest kolejną odsłoną kampanii społecznej „Polskie – kupuję to!”. W ramach umowy PGE będzie wspierać rozwój aplikacji, by rozszerzyć jej bazę produktów o kolejne branże. Dzięki temu lista krajowych producentów dostępnych w aplikacji będzie się stale powiększać, a identyfikacja polskich produktów będzie jeszcze łatwiejsza.

- Celem działań PGE skupionych wokół „Polskie – kupuję to!” jest zwrócenie uwagi konsumentów na wybór rodzimych produktów, ale również ułatwienie ich zakupu, w czym właśnie pomaga aplikacja Pola. Dlaczego PGE – spółka energetyczna - angażuje się w ten projekt? Ponieważ kupując polskie produkty wspieramy polskich przedsiębiorców i polską gospodarkę. Dzięki aplikacji Pola, w prosty sposób można sprawdzić, czy produkt został wyprodukowany w Polsce, przez krajową firmę, w Polsce zarejestrowaną i w Polsce płacącą podatki - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE wspiera rozwój aplikacji Pola w ramach akcji „Polskie – kupuję to!” - ogólnopolskiej kampanii społecznej zachęcającej Polaków do kupowania polskich produktów. PGE zachęca do korzystania z aplikacji Pola oraz podejmuje działania w social mediach wspierające polskich producentów i usługodawców. Aplikacja Pola promowana jest również na dedykowanej stronie „polskiekupujeto.pl”, a także wewnętrznie w kanałach komunikacyjnych PGE do pracowników. PGE zachęca do instalowania aplikacji i zgłaszania produktów, których nie ma jeszcze w jej bazie.

Pola to polska aplikacja, która po zeskanowaniu kodu kreskowego podaje informacje o tym, czy producent jest zarejestrowany w Polsce, czy inwestuje w naszym kraju w badania i rozwój i czy jego kapitał jest rodzimy, czy też jest to część zagranicznego koncernu. Liczba punktów określających „polskość” danego produktu zwizualizowana jest przy pomocy czerwonego paska. Aplikacja jest cały czas rozwijana i stanowi unikatową bazę polskich firm, która nieustannie się powiększa.