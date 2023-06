Biznes i technologie

PGG przedłuża do końca lipca promocję "Drugie tyle węgla"

Autor: PAP

Data: 30-06-2023, 16:19

Polska Grupa Górnicza przedłuża do końca lipca promocję "Drugie tyle węgla" w sklepie internetowym. W promocji można kupić określoną ilość dowolnego sortymentu węgla, co daje prawo do zakupu tej samej ilości w cenie niższej o 400 zł na tonie.