Cena gazu dla firm w ofercie z gwarancją stałej ceny PGNiG Obrót Detaliczny wynosi obecnie 504,96 zł za MWh netto - poinformował w piątek PAP sprzedawca. PGNiG OD wprowadziło ofertę 8 lutego z ceną 525 zł za MWh netto. Cena co tydzień jest modyfikowana.

Cena gazu dla firm w ofercie z gwarancją stałej ceny - 504,96 zł za MWh /fot. PAP

Nowe ceny gazu dla firm

Cena 504,96 zł za MWh netto obowiązuje w przypadku zawarcia umowy do końca 2025 r. - zastrzegła spółka PGNiG OD z Grupy Orlen. Cena gazu zawarta w umowie zależy od momentu jej zawarcia. Spółka aktualizuje ją co tydzień, aby była dostosowana do bieżącej sytuacji na rynku gazu.

Oferta jest skierowana do klientów biznesowych w jednej z grup taryfowych BW/BS/BZ 1-4, którzy korzystali dotychczas z cennika "Gaz dla Biznesu" PGNiG OD. Aktualna podstawowa cena w tym cenniku wynosi 641 zł za MWh netto.

PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen to największy sprzedawca detaliczny gazu w Polsce.