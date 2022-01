PGNiG obniża ceny gazu dla firm. Nie na długo

PGNiG Obrót Detaliczny obniża od piątku o 25 proc. ceny gazu dla odbiorców biznesowych. Obniżka cen zawartych w aktualnym cenniku „Gaz dla Biznesu” nr 9 ma obowiązywać do końca lutego.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 14-01-2022, 17:00

PGNiG obniża ceny gazu dla biznesu o 25 procent. fot. PTWP

PGNiG obniża ceny gazu dla biznesu

Skorzystanie z obniżki nie wymaga od klientów podjęcia jakichkolwiek działań, w tym zawierania dodatkowych umów. "Ceny paliwa gazowego uwzględniające obniżkę, będą automatycznie zastosowane w rozliczeniach" - wyjaśnił prezes PGNiG Paweł Majewski.

Spółka rzetelnie analizuje otoczenie rynkowe i będzie podejmować dalsze działania adekwatnie do zmian - poinformowało też PGNiG OD.

Jak podkreślił prezes PGNiG OD Henryk Mucha, obniżka dla biznesu to odpowiedź na obecnie zmieniające się ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie zaopatruje się spółka.

PGNiG tłumaczy powód obniżki cen dla firm

"Jeszcze w grudniu ceny notowały rekordowe poziomy, obecnie spadły, jednak sytuacja rynkowa jest nadal bardzo niestabilna i nie można wykluczyć powrotu do trendu wzrostowego. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie obniżki, która będzie stanowiła realną pomoc dla takich podmiotów jak: piekarnie, zakłady fryzjerskie czy firmy usługowe" - poinformował Mucha. To rozwiązanie pozwoli obniżyć wysokość rachunków za gaz polskich przedsiębiorców o jedną czwartą - dodał.

Jacek Sasin tłumaczy działania PGNiG

Jak podkreślił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie PGNiG OD, rząd wprowadził szereg zmian łagodzących skutki "gigantycznych podwyżek".

"Wdrożyliśmy dwie Tarcze Antyinflacyjne, znowelizowaliśmy prawo energetyczne, zadbaliśmy o odbiorców indywidualnych i podmioty wrażliwe. Prawo europejskie uniemożliwiło nam dodanie do tej grupy przedsiębiorców" - zwrócił uwagę Sasin. "Zleciłem, że gdy tylko pojawi się taka możliwość, należy podjąć działania, które ulżą również przedsiębiorcom. Udało się to zrobić. (...) Ze względu na to, że sytuacja na rynku nieco się stabilizuje, PGNiG Obrót Detaliczny może to uwzględnić" - dodał Sasin.

Jak podkreślił wicepremier, "na szczęście mamy firmy takie jak PGNiG Obrót Detaliczny, które pozostają w państwowych rękach".