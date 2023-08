PGNiG Termika przygotowuje się do budowy na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie największego w Unii Europejskiej akumulatora ciepła. Trwa postępowanie administracyjne w zakresie uzyskania dla inwestycji warunków zabudowy - poinformowała we wtorek spółka Grupy Orlen.

PGNiG Termika zwróciła uwagę, iż "żerański akumulator będzie już drugim, po tym w Elektrociepłowni Siekierki, akumulatorem spółki". "Nowy akumulator zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Warszawy" - podkreślono w informacji.

PGNiG Termika oznajmiła we wtorek, że w ramach przygotowań do budowy na terenie warszawskiej Elektrociepłowni Żerań największego w Unii Europejskiej akumulatora ciepła, "trwa postępowanie administracyjne w zakresie uzyskania dla inwestycji warunków zabudowy".

"Wstępnie zakłada się, że akumulator pozwoli na zmagazynowanie blisko 10 TJ energii cieplnej, co przełoży się na możliwość wyprowadzenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej ok. 230 MWt mocy cieplnej" - podała spółka Grupy Orlen.

Według PGNiG Termika, w zbiorniku o kształcie walca ma zmieścić się 61 tys. metrów sześc. wody o maksymalnej temperaturze 98 st. C. "Ta ogromna +beczka+ będzie miała 70 metrów wysokości i 36 metrów średnicy" - wyjaśniła spółka.

PGNiG Termika zaznaczyła przy tym, że "dobrana pojemność akumulatora pozwoli na optymalizację produkcji zakładu oraz magazynowanie nadwyżek podgrzanej wody sieciowej w bloku gazowo-parowym Elektrociepłowni Żerań".

Jak przypomniano w informacji, obecnie największy w Unii Europejskiej akumulator ciepła znajduje się w Mannheim (Niemcy) i ma pojemność 60 mln litrów. Wspomniano też, że "żerański akumulator będzie prawie dwa razy większy od stojącego na terenie Elektrociepłowni Siekierki i zmieści około 61 mln litrów wody".

W ostatnim czasie Magazyn GO!, wewnętrzny periodyk Grupy Orlen poinformował, że PGNiG Termika planuje rozpoczęcie budowy akumulatora ciepła na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie wiosną 2024 r.