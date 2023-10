Polski Holding Hotelowy wprowadza na rynek własną markę " Halo" dla swoich obiektów - poinformował w czwartek Holding. Pierwsze hotele pod nowym brandem zaczną funkcjonować w Szczyrku, w Helu, Toruniu i Szczecinie.

Prace nad nową marką PHH rozpoczął jeszcze w 2019 roku, jednak - jak wskazano w informacji - wybuch pandemii wpłynął na zmianę realizacji harmonogramu działań. Teraz - jak napisano - PHH ukończył prace nad brandem i wprowadza produkt na rynek. Jako pierwsze pod nową marką "Halo" gości mają przyjąć hotele: Zagroń w Szczyrku, Kopernik w Toruniu, Rycerski w Szczecinie i Cassubia w Helu.

"Wprowadzenie na polski rynek hotelowy nowego, polskiego brandu to nasza odpowiedź na turystyczne potrzeby gości, którzy chcą odpoczywać w pięknych, polskich destynacjach. To marka, która oferuje nowoczesny, międzynarodowy standard w cenach, które konkurują z lokalnymi obiektami i pensjonatami. Jest przyjazna dla każdego gościa, otwarta dla wszystkich ceniących wspólny odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi, jak również dla tych, którzy wolą spędzać czas we własnym towarzystwie" - wskazał cytowany w komunikacie prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu. "Chcemy, aby każdy nasz gość czuł się tutaj jak najbardziej komfortowo" - dodał.

Z kolei kierownik ds. marketingu PHH i jednocześnie autorka nowej nazwy Anna Izdebska, wyjaśniła, że "Halo" kojarzyła się z powitaniem. "Marka Halo ma lokalny charakter. Zachęca do aktywnego odpoczynku w pięknych polskich destynacjach, zarówno w górach, jak i nad morzem. Jest również doskonałą propozycją dla miłośników historii, kultury i architektury, którzy chcą spędzić czas w pięknej okolicy pełnej ciekawych atrakcji turystycznych. Ze swojego otoczenia czerpie to, co charakterystyczne dla danego miejsca, nawiązując wystrojem do górskich krajobrazów w Szczyrku czy motywów marynistycznych w Helu. Koresponduje także z historią i kulturą danego miasta - w Torunia z miejscem urodzenia sławnego astronoma, Mikołaja Kopernika, a w Szczecinie z nowoczesną Filharmonią Szczecińską" - powiedziała.

Wskazano, że wszystkie elementy, które składają się na markę Halo zostały starannie przygotowane i poprzedzone badaniami rynku. "Jako profesjonaliści w branży hotelarskiej stworzyliśmy własny, dedykowany brand book, standardy i katalog wytycznych, w których doprecyzowane są wszystkie detale nowej marki - od identyfikacji wizualnej, poprzez uniformy dla pracowników, po zewnętrzne obrandowanie obiektów. Wszystko to składa się w jedną inspirującą historię o miejscach, gdzie po prostu można poczuć się lepiej" - wskazała dyrektor Pionu Handlowego PHH Renata Pawłowska-Maciak.

Napisano, że w hotelach marki Halo dużą wagę przykłada się m.in. do kultury jedzenia. Specjalnością jest ciasto drożdżowe według tradycyjnej receptury, a dla relaksu serwowany jest pełen asortyment polskich ziół, takich jak melisa, mięta czy rumianek. W następnych latach holding planuje wprowadzić kolejne hotele z Grupy PHH pod markę Halo, między innymi w Wiśle, Międzyzdrojach, Krynicy, Kołobrzegu i Zakopanem.

Grupa PHH to spółka w 100 proc. z państwowym kapitałem. Obecnie posiada ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tysiącami pokoi. Grupa współpracuje - jako franczyzobiorca - z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group i Accor.