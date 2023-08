W lipcu br. obłożenie hoteli w obrębie lotnisk należących do Polskiego Holdingu Hotelowego wyniosło 87 proc. i było rekordowe - poinformowała spółka w poniedziałek w komunikacie.

Polski Holding Hotelowy (PHH) podsumował wyniki za pierwszy wakacyjny miesiąc. W tym roku obiekty PHH zarówno wypoczynkowe, jak i biznesowe zlokalizowane w obrębie portów lotniczych, osiągnęły obłożenie na poziomie 87 proc., przekraczając tym samym zeszłoroczny rekordowy wynik - poinformowano. Przychody całkowite spółki wzrosły o 14 proc.

"Biorąc pod uwagę ogólną sytuację rynkową, przyjęliśmy strategię maksymalizacji ceny średniej, osiągając 10 proc. wzrost w porównaniu do 2022 r. (...). Przychód całkowity na każdy dostępny pokój (TRevPar) wzrósł o 14 proc." - powiedział, cytowany w komunikacie, menedżer z PHH Mariusz Kowacki.

"Przyjęta strategia sprzedażowa przełożyła się na wzrost przychodów całkowitych w lipcu 2023 r. o 3 mln zł vs. 2022 r., ustanawiając tym samym nowy rekord w porównaniu do ubiegłego roku" - podkreślił Kowacki.

Według PHH "turyści, jak co roku dopisują i wybierają polskie kurorty na wypoczynek". Spółka wskazała, że przekłada się to również na wyższe wyniki finansowe dla obiektów wypoczynkowych spółki PHH, takich jak: Golden Tulip Gdańsk i Międzyzdroje, czy Best Western Hotel Jurata.

"W nadmorskich miejscowościach dominują goście z Polski i Niemiec, sukcesywne zaś zwiększenie połączeń lotniczych wzmaga również ruch pasażerski w hotelach przy lotniskowych: Courtyard, Renaissance oraz Hampton by Hilton w Warszawie, czy Moxy Katowice i Moxy Poznań" - podano w komunikacie.

PHH informował w lipcu br, że przychody spółki za pierwszą połowę 2023 r. wyniosły 117,4 mln zł. Dodano, że przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 434 zł i wzrósł o 88 zł w odniesieniu do tego samego okresu w 2019 r., gdy był na poziomie 346 zł.

Grupa PHH liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tysiącami pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje - jako franczyzobiorca - z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.