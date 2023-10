Biznes i technologie

PHH: zysk netto spółki za pierwszy trzy kwartały br. wyniósł 64 mln zł; wzrost o 22 mln zł rdr

Autor: PAP

Data: 13-10-2023, 10:54

Od stycznia do września 2023 r. zysk netto osiągnięty przez Polski Holding Hotelowy wyniósł 64 mln zł, co oznacza wzrost o 22 mln zł w porównaniu do wyniku po trzecim kwartale 2022 r. – przekazała spółka. Obłożenie wyniosło 79 proc., co oznacza wzrost o 3 pkt. proc. rdr – dodano.